uma parceria com o Jornal Expresso
22/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 22-12-2025 18:00

Câmara de Tomar exige intervenção urgente na defesa do rio Nabão

Câmara de Tomar exige intervenção urgente na defesa do rio Nabão
Episódios recorrentes de poluição reacendem o debate sobre a protecção de um dos principais símbolos ambientais de Tomar - foto DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Episódios constantes de poluição no rio Nabão geram preocupação nos autarcas de Tomar, que pedem intervenção urgente das autoridades competentes.

A Câmara Municipal de Tomar diz estar a acompanhar com elevada preocupação os episódios recorrentes de degradação da qualidade da água do rio Nabão, que têm sido observados ao longo das últimas semanas e que suscitam legítima inquietação junto da população. “O rio Nabão é um elemento central do património ambiental, histórico e identitário do concelho, e a sua protecção constitui uma prioridade inequívoca para a governação liderada por Tiago Carrão”, lê-se num comunicado da autarquia.
Nesse sentido, e no exercício das suas competências em matéria de defesa do ambiente, da saúde pública e da qualidade de vida das populações, a Câmara Municipal de Tomar desencadeou de imediato diligências junto das entidades com responsabilidade directa ou legalmente atribuída na monitorização, fiscalização e investigação de eventuais infracções ambientais. Foram formalmente solicitadas reuniões institucionais, com carácter de urgência, ao Ministério do Ambiente e Energia, à Agência Portuguesa do Ambiente e ao Serviço de Protecção da Natureza e do Ambiente da Guarda Nacional Republicana, com o objectivo de obter esclarecimentos técnicos, avaliar a situação ambiental do rio Nabão, identificar eventuais fontes de poluição e definir um plano de actuação concertado que permita a requalificação ambiental do curso de água e a prevenção de futuras ocorrências. “A Câmara Municipal de Tomar manifesta total disponibilidade para colaborar com todas as entidades competentes, facultando informação, articulando esforços e participando activamente na definição de soluções eficazes e duradouras”, lê-se na nota de imprensa, que acrescenta: "o município não se conformará com explicações vagas nem com a normalização de episódios de poluição. A defesa do rio Nabão exige respostas claras, actuação firme e responsabilidade partilhada entre todas as entidades com competências legais nesta matéria”.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Vale Tejo
    17-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar