Câmara de Tomar exige intervenção urgente na defesa do rio Nabão

A Câmara Municipal de Tomar diz estar a acompanhar com elevada preocupação os episódios recorrentes de degradação da qualidade da água do rio Nabão, que têm sido observados ao longo das últimas semanas e que suscitam legítima inquietação junto da população. “O rio Nabão é um elemento central do património ambiental, histórico e identitário do concelho, e a sua protecção constitui uma prioridade inequívoca para a governação liderada por Tiago Carrão”, lê-se num comunicado da autarquia.

Nesse sentido, e no exercício das suas competências em matéria de defesa do ambiente, da saúde pública e da qualidade de vida das populações, a Câmara Municipal de Tomar desencadeou de imediato diligências junto das entidades com responsabilidade directa ou legalmente atribuída na monitorização, fiscalização e investigação de eventuais infracções ambientais. Foram formalmente solicitadas reuniões institucionais, com carácter de urgência, ao Ministério do Ambiente e Energia, à Agência Portuguesa do Ambiente e ao Serviço de Protecção da Natureza e do Ambiente da Guarda Nacional Republicana, com o objectivo de obter esclarecimentos técnicos, avaliar a situação ambiental do rio Nabão, identificar eventuais fontes de poluição e definir um plano de actuação concertado que permita a requalificação ambiental do curso de água e a prevenção de futuras ocorrências. “A Câmara Municipal de Tomar manifesta total disponibilidade para colaborar com todas as entidades competentes, facultando informação, articulando esforços e participando activamente na definição de soluções eficazes e duradouras”, lê-se na nota de imprensa, que acrescenta: "o município não se conformará com explicações vagas nem com a normalização de episódios de poluição. A defesa do rio Nabão exige respostas claras, actuação firme e responsabilidade partilhada entre todas as entidades com competências legais nesta matéria”.