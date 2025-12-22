uma parceria com o Jornal Expresso
Política | 22-12-2025 15:00

Cartaxo celebrou 210 anos como concelho com homenagens e discursos de reconhecimento

Personalidades e instituições locais homenageadas nos 210 anos de elevação do Cartaxo a concelho - foto O MIRANTE
Sessão solene distinguiu personalidades e instituições locais, marcada por um ambiente de celebração e pelas mensagens de orgulho e responsabilidade deixadas pelos autarcas.

O Cartaxo assinalou no dia 10 de Dezembro os 210 anos da elevação a concelho com uma cerimónia no salão nobre da câmara municipal, onde foram entregues medalhas de mérito municipal e onde se destacou o papel de várias figuras e instituições no desenvolvimento da comunidade. A sessão juntou autarcas, trabalhadores municipais, dirigentes associativos e muitos cidadãos num ambiente festivo, descontraído e de forte ligação à história local.
Com o salão lotado, a voz da jovem cartaxense Teresa Forte começou por encantar todos com temas como "A Pedra Filosofal" e "O Teu Poema", criando um momento intimista. Entre os homenageados da noite estiveram Ana Filipe Mendes de Macedo, reconhecida pelo seu espírito filantrópico e apoio a instituições sociais, o Núcleo do Sporting do Cartaxo, que celebra 30 anos de actividade, e ainda o funcionário municipal Rui Alexandre Branco da Costa, distinguido pelos seus 25 anos de serviço. O presidente da Assembleia Municipal do Cartaxo, Vasco Cunha, destacou a importância de preservar e conhecer a história do concelho, lembrando que “ainda há muitos fragmentos por descobrir” sobre o Cartaxo do século XIX. Referiu e destacou pormenores históricos curiosos, como o Beco do Lobato, que liga a actualidade às primeiras famílias ligadas à criação do concelho, sublinhando que há “pequenos resíduos” pela cidade que permitem reconstituir esse passado e que esse trabalho histórico é importante para reforçar o percurso do concelho enquanto comunidade.
O presidente da câmara municipal, João Heitor, descreveu o aniversário do concelho como “um dia maior da identidade colectiva do Cartaxo”, sublinhando a coragem das gerações que construíram o território e a responsabilidade de quem hoje o governa. O autarca fez um balanço do trabalho realizado nos últimos anos, afirmando que o município vive um percurso de estabilidade e crescimento, resultado de uma gestão rigorosa e de investimentos “que há muito eram necessários”. Destacou obras e projectos actualmente em curso, como a Loja do Cidadão, o novo Centro de Saúde, a requalificação das piscinas municipais, o novo Estaleiro Municipal, o futuro pavilhão multiusos e a creche municipal. Deixou ainda um forte elogio aos trabalhadores da autarquia, destacando os percursos dos homenageados Rui Costa e Ana Filipe Mendes de Macedo, frisando o seu contributo para a comunidade. Sobre o Núcleo do Sporting do Cartaxo, em tom de brincadeira, o autarca assumiu não ser sportinguista, mas que tem de igual forma agrado em destacar o seu “papel exemplar na promoção do desporto, da inclusão e da coesão social”, lembrando que a associação vai muito além das cores do clube.
O encerramento da sessão foi marcado pela mensagem de unidade do presidente, ao afirmar que o Cartaxo é hoje “mais forte porque é feito de gente extraordinária”, tendo a confraternização final do evento sido feita à mesa com bolo-rei, bebidas e muita boa disposição.

