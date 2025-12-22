Executivo de Mação faz balanço do primeiro mês

O executivo municipal de Mação apresentou, na reunião de câmara que decorreu a 27 de Novembro, um balanço das primeiras semanas de mandato, marcado por múltiplos contactos institucionais e definição de prioridades para o concelho.

O presidente da câmara, José Martins (PS), destacou que, em apenas três semanas, foram realizadas uma reunião da câmara extraordinária e duas reuniões ordinárias, além de diversos encontros com entidades locais e regionais. “Já reunimos na CIMT, com associações, com as forças de segurança e temos agendados encontros com todas as associações e com os presidentes de junta. Estamos a fazer um ponto de situação para aprofundar o conhecimento dos assuntos do município”, referiu o autarca.

O vereador Pedro Fernandes (PS) anunciou a abertura de um procedimento para a aquisição de um novo mini-autocarro municipal, num investimento previsto de cerca de 190 mil euros. O actual veículo, que sofreu uma avaria e desde Junho está impossibilitado de transportar crianças até aos 16 anos, está a ser reparado para servir equipas desportivas e a população sénior.

Já a vereadora Vanda Serra (PS) explicou que, poucos dias após a tomada de posse, o município se candidatou à DGARTES, com uma proposta que contempla espectáculos de âmbito local, regional e nacional, já com planeamento iniciado para 2026. Na área da educação, adiantou que estão a ser definidas várias medidas municipais relacionadas com os acessos escolares, no âmbito do programa PEDIME do Médio Tejo.