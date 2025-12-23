uma parceria com o Jornal Expresso
23/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 23-12-2025 15:00

Entroncamento avança com regulamento para atrair médicos de família

Entroncamento avança com regulamento para atrair médicos de família
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Início do procedimento foi aprovado por unanimidade pelo executivo e pretende criar condições mais atractivas para fixar médicos de Medicina Geral e Familiar.

A Câmara Municipal do Entroncamento aprovou por unanimidade o início do procedimento de elaboração do Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação de Médicos de Medicina Geral e Familiar no concelho. A medida visa criar condições mais atractivas para a fixação de médicos de família, reforçando a proximidade e a estabilidade dos cuidados de saúde prestados à população. O presidente da câmara, Nelson Cunha, sublinhou que a aposta na fixação de médicos de Medicina Geral e Familiar representa um investimento no futuro do concelho, contribuindo para a coesão social, para a melhoria da qualidade de vida dos munícipes e para uma resposta de saúde mais eficiente.
Ricardo Antunes (PS), manifestou uma posição favorável à proposta, considerando-a positiva numa perspectiva de médio e longo prazo. Ainda assim, alertou para a necessidade de não perder de vista respostas mais imediatas, defendendo a continuidade de soluções como o Projecto Bata Branca, que poderá permitir uma capacidade de resposta mais rápida às carências existentes. Também o vereador do PSD, Rui Madeira, acompanhou a proposta, reconhecendo a necessidade há muito sentida de atrair médicos de família para o Entroncamento. Contudo, expressou algumas reservas quanto à eficácia dos incentivos por si só, defendendo que a atractividade de profissionais e as suas famílias ao concelho depende igualmente de outros factores, como a qualidade do espaço urbano, equipamentos escolares, desportivos e culturais, a segurança e a imagem da cidade.
Nelson Cunha reconheceu que a fixação de médicos depende de múltiplos factores e que os incentivos financeiros são apenas uma parte da solução. O autarca sublinhou que este regulamento representa um primeiro passo, admitindo que será necessário desenvolver trabalho noutras áreas para tornar o concelho mais atractivo.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar