Higiene urbana e condições de trabalho são prioridades da Junta de Samora Correia

O novo presidente da Junta de Freguesia de Samora Correia, Jorge Paiva, tem procurado, no mês que leva em funções, identificar necessidades e definir orientações para o funcionamento da junta. As medidas em preparação incluem a melhoria das condições de trabalho dos funcionários, a fiscalização da empresa concessionada da higiene urbana e a renegociação de contratos para optimizar custos.

“O que verdadeiramente preocupa neste momento são as condições remuneratórias e de trabalho dos funcionários. Não se pode exigir que as coisas melhorem se não houver condições para os trabalhadores, seja a que nível for. Esse vai ser o primeiro ponto”, afirmou Jorge Paiva, eleito pela coligação PSD/CDS, sublinhando que pretende dar continuidade a processos iniciados anteriormente e introduzir novas soluções.

Sobre a higiene urbana, uma competência delegada na junta, mas executada por uma empresa concessionada, Jorge Paiva considera que há margem para melhorar o acompanhamento. “O que falta aqui, que nós achamos que podemos melhorar, é a fiscalização dessa mesma empresa. Fiscalização, no bom sentido, de tentar que essa empresa execute melhor o trabalho que desempenha”. Segundo o autarca, já existe contacto directo com os chefes de equipa e um canal de comunicação aberto para reportar problemas em tempo real. “A instrução que dei é que me comuniquem por WhatsApp quando estiverem no terreno, para irmos matando problema a problema”, diz.

Jorge Paiva garante que os alertas enviados pelos munícipes também terão resposta. Está igualmente a ser estudada a criação de uma aplicação semelhante à usada em Lisboa, que permita aos moradores reportar ocorrências de forma rápida, apresentar sugestões ou críticas e receber retorno sobre a resolução.

Outro dossiê em análise é a renegociação de contratos de serviços e equipamentos. “Quem vem do privado faz isto naturalmente, nomeadamente perceber o que existe e tentar poupar alguns euros à junta. Isto nunca é um ataque ao anterior executivo; se conseguirmos melhorar, muito bem, se não conseguirmos, a vida segue”.

O autarca anunciou ainda o reforço dos recursos humanos. “A junta tinha um eleito a tempo inteiro; agora terá um a tempo inteiro mais uma vogal a meio tempo. Pode ser um aumento de despesa ou pode ser um investimento, se o trabalho for mais bem feito na rua e as respostas forem mais céleres”, afirma. Samora Correia conta com perto de 20 mil habitantes e a junta de freguesia tem 24 trabalhadores, número que considera curto para as necessidades diárias. Jorge Paiva garante que a proximidade ao terreno, a reorganização interna e a melhoria das respostas à população serão prioridades ao longo do mandato.