Câmara de Benavente escolhe representantes para a AMVT

A decisão foi tomada em reunião do executivo municipal, sendo os representantes a presidente Sónia Ferreira e o vereador Paulo Abreu.

A Câmara Municipal de Benavente aprovou, em reunião do executivo de 22 de Dezembro, a designação dos representantes do município na Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios do Vale do Tejo (AMVT).

Ficou definido que a presidente da autarquia, Sónia Ferreira, representará o município naquele órgão, sendo acompanhada pelo vice-presidente Paulo Abreu, que exercerá funções como segundo representante.

Segundo a deliberação do executivo, a participação do município na AMVT constitui uma mais-valia para a defesa dos interesses do concelho, permitindo a articulação de soluções conjuntas para problemas partilhados por vários territórios, num modelo de trabalho em rede considerado essencial para o desenvolvimento regional.

A Assembleia Intermunicipal da AMVT é composta por dois representantes de cada município associado e tem como principal objectivo promover a cooperação intermunicipal, nomeadamente na gestão de recursos e património provenientes de entidades extintas, colocando-os ao serviço das populações.