Política | 25-12-2025 15:00

Deputados do PS questionam Governo sobre qualidade da água do rio Nabão

foto arquivo
O deputado socialista Hugo Costa, de Tomar, refere que nas últimas semanas foram novamente reportados episódios de poluição ao longo do rio.

Deputados do Partido Socialista questionaram o Governo sobre a degradação da qualidade da água do rio Nabão, manifestando preocupação com os impactos nos ecossistemas, na biodiversidade e na qualidade de vida das populações ribeirinhas. Em perguntas dirigidas à mnistra do Ambiente e Energia, o deputado eleito por Santarém, Hugo Costa, refere que nas últimas semanas foram novamente reportados episódios de poluição ao longo do rio, que atravessa os concelhos de Ansião, Alvaiázere, Pombal e Ourém, desaguando no rio Zêzere no concelho de Tomar.
Os deputados querem saber que avaliação faz o Governo com base nos dados mais recentes de monitorização, quais as principais fontes de poluição identificadas e que medidas estão a ser tomadas para a sua eliminação ou mitigação. Questionam ainda o reforço da fiscalização e a aplicação de eventuais sanções em casos de incumprimento ambiental.
Por último, pedem esclarecimentos sobre o cumprimento da Resolução da Assembleia da República n.º 177/2021, que recomenda medidas para a despoluição e recuperação ambiental da bacia hidrográfica do rio Nabão, nomeadamente a existência de um calendário, metas concretas e dotação orçamental para a sua execução.
