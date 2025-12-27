Política | 27-12-2025 12:00
Salvaterra de Magos aprova orçamento de 28 milhões para 2026
O executivo municipal viabilizou um orçamento com crescimento superior a 15% face a 2025, reforçando o investimento em áreas sociais, educativas e de saúde.
A Câmara Municipal de Salvaterra de Magos aprovou, por maioria, o Orçamento e as Grandes Opções do Plano para 2026, no valor global de cerca de 28 milhões de euros, o que representa um aumento aproximado de 15,4% face ao ano anterior. A proposta contou com os votos favoráveis do Movimento Independente Juntos Fazemos +, PSD e Chega, e a abstenção dos dois eleitos do PS.
Segundo a presidente da autarquia, Helena Neves, o documento é “um instrumento político ao serviço das pessoas, do território e do desenvolvimento sustentável do concelho”, garantindo o funcionamento municipal, o reforço das respostas sociais e uma aposta clara no investimento.
A Educação concentra cerca de 2,4 milhões de euros, assegurando o funcionamento da rede escolar e investimentos em equipamentos e requalificações, enquanto a Saúde ultrapassa igualmente os 2,4 milhões de euros, incluindo as obras financiadas pelo PRR para a nova Unidade de Saúde de Marinhais e a requalificação da unidade de Salvaterra de Magos.
A Acção Social e Habitação absorvem cerca de 3,1 milhões de euros, com destaque para o programa 1.º Direito – PRR, apoios às famílias, habitação municipal e criação de respostas de apoio a cuidadores informais. Cultura, Desporto e Associativismo contam com cerca de 4,2 milhões de euros, integrando investimentos em equipamentos, apoio ao movimento associativo e dinamização cultural.
O orçamento prevê ainda o reforço das transferências para as juntas de freguesia, no valor global de cerca de 742 mil euros, e um apoio de 322 mil euros à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos.
A proposta segue agora para apreciação da Assembleia Municipal, que reúne a 29 de Dezembro.
