Vereadora Joana Ramos é a nova representante do município do Sardoal na CPCJ

O executivo do Sardoal aprovou um novo representante do município na Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ). A vereadora do PSD, Joana Ramos, foi o nome proposto pelo presidente do município, Pedro Rosa, para assumir o cargo em representação do município. Segundo a Comissão Nacional de Protecção dos Direitos e Protecção das Crianças e Jovens, apesar da representação do município na CPCJ não estar sujeita aos ciclos eleitorais autárquicos, Pedro Rosa considerou que “a acumulação de funções não era eticamente adequada”, reforçou o presidente.

O presidente explicou que, “sendo também responsável da CPCJ no concelho, acabava por ter de intervir directamente na gestão de processos”, uma situação que entendeu não ser correcta face às exigências do cargo. “Não se trata de um conflito de interesses, mas de uma questão de ética”, reforçou. Neste sentido, o presidente propôs que a vereadora Joana Ramos passe a integrar a CPCJ como representante municipal na comissão alargada, onde reúne todas as entidades envolvidas no sistema de promoção das crianças e jovens.