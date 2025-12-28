Câmara do Entroncamento aprova orçamento de 41,1 milhões com oito eixos estratégicos

A Câmara Municipal do Entroncamento aprovou por maioria o orçamento para 2026, no valor de 41,1 milhões de euros, menos 2,4 milhões, comparativamente ao ano em curso, centrando-se em oito eixos estratégicos de investimento. O orçamento municipal para 2026 marca o início de um novo ciclo político no Entroncamento, segundo o presidente da câmara, num documento aprovado em 11 de Dezembro e que prevê investimentos estruturantes em oito eixos estratégicos, desde a segurança urbana até à modernização administrativa. “O orçamento municipal para 2026 é o primeiro totalmente alinhado com a visão estratégica do novo executivo. Coloca no centro a segurança, a qualidade dos serviços públicos, educação, habitação, saúde, desenvolvimento económico, sustentabilidade ambiental e modernização administrativa”, afirmou Nelson Cunha durante a apresentação do documento.

Os eixos centrais integram a segurança urbana integrada, educação de excelência com modernização tecnológica das escolas, habitação justa e acessível, saúde e bem-estar com incentivos à fixação de médicos, desenvolvimento económico e turismo ferroviário, sustentabilidade e melhoria do espaço público, mobilidade e infraestruturas de crescimento e modernização administrativa com maior proximidade ao cidadão. “Cada eixo reflecte o compromisso do nosso executivo em construir um Entroncamento mais moderno, seguro e inclusivo, onde cada investimento contribui diretamente para a qualidade de vida dos munícipes”, declarou o autarca, que assumiu o primeiro mandato na presidência do município.

No eixo da segurança, prevê-se a instalação de 55 câmaras de videovigilância e comunicações 5G, modernização da sinalização e semaforização, reorganização do tráfego e reforço do policiamento de proximidade, incluindo a criação da Polícia Municipal. A habitação receberá investimentos de 4,9 milhões no novo conjunto de blocos habitacionais, além da reabilitação integral do bairro Humberto Delgado. No desenvolvimento económico e turismo, destacam-se a revitalização da Rua Luís Falcão de Sommer, a nova centralidade com 4,8 milhões e eventos culturais e turísticos como o Railway Summit, Festas da Cidade e Festival “Loucos Anos 20”. No eixo da mobilidade, estão previstos 1,4 milhões para a requalificação da EN3, aquisição de novos autocarros e requalificação de zonas urbanas e industriais.

Os vereadores do PS e da coligação “Viva o Entroncamento” (PSD/CDS-PP/Independentes) abstiveram-se na votação. Ricardo Antunes (PS) afirmou que o orçamento “é uma peça de continuidade, equilibrando ruturas e garantindo medidas fundamentais”, mas apontou lacunas no planeamento estratégico e necessidade de maior auditoria e capacitação dos serviços. “O orçamento apresenta medidas positivas, mas continuamos a insistir na necessidade de maior planeamento estratégico e transparência financeira para garantir sustentabilidade a longo prazo”, declarou. Rui Madeira (Viva o Entroncamento) criticou, por sua vez, a dependência elevada de fundos externos, o endividamento, a saturação dos serviços públicos e a falta de instrumentos estratégicos, apesar de reconhecer a legitimidade do Chega na governação e abster-se para garantir estabilidade política. “Abstemo-nos por responsabilidade, mas mantemos reservas quanto à dependência externa e à capacidade do município em absorver os investimentos previstos”, disse.

O orçamento mantém o IMI em 0,30% para prédios urbanos, 5% de participação de IRS e 1,5% de Derrama, com possibilidade de redução ou isenção ligada à criação de postos de trabalho, ponto aprovado por unanimidade. A votação final na assembleia municipal está agendada para quinta-feira, 18 de Dezembro.