Contrato para elaboração do Plano de Pormenor Aveiras de Cima Norte já está assinado

O presidente da câmara municipal de Azambuja, Silvino Lúcio, e o representante das sociedades que serão responsáveis pela execução do plano, Averrões, Lda., AVICENNA, Lda., e ALKINDUS, Lda., assinaram o contrato de planeamento com vista a elaboração do Plano Pormenor de Aveiras de Cima Norte. O plano tem como principal objectivo a criação de uma nova centralidade, competitiva e atractiva, comercialmente designada por “Aveiras Eco Valley”, através da criação de condições para a instalação de múltiplas funções, como actividades económicas e áreas residenciais para quem irá usar e trabalhar na zona.

Estarão previstos equipamentos de utilização colectiva e espaços verdes indispensáveis à qualidade de vida de toda a comunidade. O trabalho da elaboração deste plano abrange uma área de 210 hectares, na freguesia de Aveiras de Cima, e será enquadrado com a legislação relativa aos instrumentos de gestão e ordenamento do território. Esta medida está abrangida na valorização e qualificação dos territórios do concelho de Azambuja, enquanto espaços atractivos para trabalhar e viver desenhados sob os conceitos da sustentabilidade ambiental, económica e social.