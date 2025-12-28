uma parceria com o Jornal Expresso
28/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 28-12-2025 15:00

Contrato para elaboração do Plano de Pormenor Aveiras de Cima Norte já está assinado

Contrato para elaboração do Plano de Pormenor Aveiras de Cima Norte já está assinado
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Já se encontra formalizado o contrato de planeamento com vista à elaboração do Plano de Pormenor de Aveiras de Cima Norte.

O presidente da câmara municipal de Azambuja, Silvino Lúcio, e o representante das sociedades que serão responsáveis pela execução do plano, Averrões, Lda., AVICENNA, Lda., e ALKINDUS, Lda., assinaram o contrato de planeamento com vista a elaboração do Plano Pormenor de Aveiras de Cima Norte. O plano tem como principal objectivo a criação de uma nova centralidade, competitiva e atractiva, comercialmente designada por “Aveiras Eco Valley”, através da criação de condições para a instalação de múltiplas funções, como actividades económicas e áreas residenciais para quem irá usar e trabalhar na zona.
Estarão previstos equipamentos de utilização colectiva e espaços verdes indispensáveis à qualidade de vida de toda a comunidade. O trabalho da elaboração deste plano abrange uma área de 210 hectares, na freguesia de Aveiras de Cima, e será enquadrado com a legislação relativa aos instrumentos de gestão e ordenamento do território. Esta medida está abrangida na valorização e qualificação dos territórios do concelho de Azambuja, enquanto espaços atractivos para trabalhar e viver desenhados sob os conceitos da sustentabilidade ambiental, económica e social.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1749
    24-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1749
    24-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1749
    24-12-2025
    Capa Vale Tejo
    24-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar