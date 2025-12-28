“Maior Presépio do Ribatejo” volta a fazer a diferença no Reino de Natal de Santarém

Eurico Ribeiro, 64 anos, natural da Póvoa de Santarém, dedica-se há mais de três décadas ao artesanato, sobretudo a construção de figuras em barro que compõem presépios. É o principal responsável pelo “Maior Presépio do Ribatejo” exposto no Palácio Landal, no centro histórico de Santarém. O presépio conta com 650 peças em barro e em madeira, fabricadas ao longo dos anos, no seu atelier. Entre estas encontra-se uma das suas peças mais antigas, um moinho com cerca de 30 anos. No centro do presépio está a Sagrada Família e à volta encontram-se cenas típicas do quotidiano do Ribatejo, monumentos e edifícios da região. Algumas novidades no presépio deste ano são a representação de quatro localidades: Tremês, Verdelho, Vaqueiros e Vale de Santarém.

Há ainda dois novos moinhos em funcionamento e um maior número de figuras de menor dimensão, permitindo explorar novas temáticas e enriquecer ainda mais a narrativa do presépio. São utilizadas paletes, tijolos, barrotes e muita cortiça, explica. O trabalho de montagem do presépio exige paciência e demora cerca de um mês, mas o esforço e as horas de sono perdidas são recompensadas pelas críticas positivas que ouve todos os dias, afirma o electricista aposentado e ex-presidente da Junta de Freguesia da Póvoa de Santarém.

Eurico Ribeiro salienta que todos os anos o presépio vai crescendo e que não existe falta de temas, mas que se tem focado no concelho de Santarém. “Temas não faltam, porque as pessoas vêm aqui e estão sempre a sugerir (novos temas). Toda a gente quer ver aqui a sua terra representada. Eu depois faço uma selecção daquilo que me dá mais prazer fazer, e ultimamente também tenho feito mais sobre o concelho de Santarém, porque é a Câmara de Santarém que me dá apoio para estar aqui”.

O artesão afirma também que costuma participar em feiras de artesanato para vender as suas peças, podendo as ideias de Eurico Ribeiro também surgir de sugestões que lhe são enviadas. O “Maior Presépio do Ribatejo” vai estar patente no centro histórico de Santarém até dia 6 de Janeiro.