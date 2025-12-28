Reabilitação do parque escolar é uma das prioridades do orçamento de Alenquer

Foi aprovado em reunião extraordinária da Câmara de Alenquer o orçamento do município para 2026. Para o próximo ano o município conta com um valor global superior a 52,5 milhões de euros, mais seis milhões face a 2025. Um aumento motivado pelo aumento da receita via impostos e com o aumento das transferências do Governo central e ainda parte da utilização do empréstimo bancário que tinha sido aprovado no mandato anterior, que destina cerca de 2 milhões de euros para a reabilitação de vias.

O presidente da câmara, João Nicolau (PS), sublinhou que grande parte do orçamento contempla obras e compromissos que transitaram do mandato anterior e que a estrutura de custos fixos da câmara assume um peso grande no orçamento. Nas Grandes Opções do Plano (GOP), o executivo prevê obras na cobertura do edifício dos Paços do Concelho e no complexo municipal da Barnabé e aquisição de autocarros com recurso a financiamento comunitário.

Na área da educação a câmara vai recorrer a financiamento para reabilitar a Escola Secundária Damião de Góis e a Escola Básica Pêro de Alenquer. Foi ainda aberta uma rubrica para a reabilitação da Escola Básica 2,3 da Merceana e Escola Básica Integrada do Carregado.

O documento contempla ainda o início do procedimento para a construção do Parque Urbano do Carregado e um estudo prévio para o futuro das instalações degradadas da antiga fábrica da Chemina, localizada no centro de Alenquer e ainda o reforço das creches municipais.

De acordo com João Nicolau, a verba destinada à reabilitação de arruamentos e obras na estrada na Passinha tem um peso significativo. Comprometeu-se ainda a lançar o projecto para a construção de uma variante ao Carregado, uma obra reclamada há vários anos.

Em resposta a intervenções da oposição, João Nicolau vincou que o orçamento foi trabalhado em 20 dias, tendo em conta a tomada de posse dos novos autarcas a 1 de Novembro. Reforçou que os projectos ficam limitados num primeiro orçamento tendo em conta os compromissos do mandato passado e, nesse sentido, a estratégia de habitação, que era inexistente, está a ser estudada.

O orçamento para o próximo ano foi aprovado com os três votos favoráveis da maioria socialista, a abstenção dos vereadores da coligação TODOS, Francisco Guerra e Filipe Rogeiro, e do independente Tiago Pedro. Carlos Sequeira, do Chega, votou contra.