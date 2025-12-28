Saúde, Mobilidade e Ambiente com novas comissões na Assembleia Municipal de Alenquer

A Assembleia Municipal de Alenquer deliberou por unanimidade a constituição de três comissões temáticas permanentes. Trata-se da Comissão para a Saúde, Educação e Coesão Social; da Comissão para a Mobilidade, Transportes e Desenvolvimento Sustentável; e da Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Urbanismo.

A Comissão para a Saúde, Educação e Coesão Social é composta por Vânia Porém (PS), Joaquina da Costa Lourenço (PSD), Nuno Ferreira (Chega), Luís Mendes (CDS), Maria Amélia Caetano (CDU), Bruno Fernandes dos Santos (IL), integrando ainda os independentes Luís Cipriano, pelo grupo IPF, e Ana Filipa Martinho, pelo grupo FMTPF.

A Comissão para a Mobilidade, Transportes e Desenvolvimento Sustentável integra Carlos Granadas (PS), João Arsénio (PSD), Pedro Matrola (Chega), Luís Barros Mendes (CDS), Maria Amélia Caetano (CDU), Carlos Caetano (IL), contando ainda com os independentes Luís Cipriano e Ana Filipa Martinho.

Já a Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Urbanismo é constituída por Bernardo Valente (PS), João Arsénio (PSD), Hugo dos Santos (Chega), João Bernardo Galvão Teles (CDS), Carlos Ribeiro (CDU) e Carlos Caetano (IL), integrando ainda os independentes. Até à data estão por designar os coordenadores das três comissões constituídas na última assembleia municipal.