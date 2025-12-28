uma parceria com o Jornal Expresso
28/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 28-12-2025 12:00

Saúde, Mobilidade e Ambiente com novas comissões na Assembleia Municipal de Alenquer

saude mental
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

As novas comissões foram eleitas por unanimidade na Assembleia Municipal de Alenquer e incluem representantes do PS, PSD, Chega, CDS, CDU, IL e independentes. Os coordenadores ainda não foram designados.

A Assembleia Municipal de Alenquer deliberou por unanimidade a constituição de três comissões temáticas permanentes. Trata-se da Comissão para a Saúde, Educação e Coesão Social; da Comissão para a Mobilidade, Transportes e Desenvolvimento Sustentável; e da Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Urbanismo.
A Comissão para a Saúde, Educação e Coesão Social é composta por Vânia Porém (PS), Joaquina da Costa Lourenço (PSD), Nuno Ferreira (Chega), Luís Mendes (CDS), Maria Amélia Caetano (CDU), Bruno Fernandes dos Santos (IL), integrando ainda os independentes Luís Cipriano, pelo grupo IPF, e Ana Filipa Martinho, pelo grupo FMTPF.
A Comissão para a Mobilidade, Transportes e Desenvolvimento Sustentável integra Carlos Granadas (PS), João Arsénio (PSD), Pedro Matrola (Chega), Luís Barros Mendes (CDS), Maria Amélia Caetano (CDU), Carlos Caetano (IL), contando ainda com os independentes Luís Cipriano e Ana Filipa Martinho.
Já a Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Urbanismo é constituída por Bernardo Valente (PS), João Arsénio (PSD), Hugo dos Santos (Chega), João Bernardo Galvão Teles (CDS), Carlos Ribeiro (CDU) e Carlos Caetano (IL), integrando ainda os independentes. Até à data estão por designar os coordenadores das três comissões constituídas na última assembleia municipal.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1749
    24-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1749
    24-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1749
    24-12-2025
    Capa Vale Tejo
    24-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar