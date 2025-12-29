Requalificação do antigo mercado diário de Abrantes volta a gerar confronto político

A requalificação do antigo Mercado Municipal de Abrantes esteve no centro do debate político durante a última reunião de câmara, no seguimento da discussão e aprovação do orçamento municipal para 2026. O tema gerou troca de argumentos entre a maioria socialista e os vereadores do PSD, com visões opostas quanto ao futuro do edifício, desactivado há vários anos.

O vereador João Morgado (PSD) reconheceu a necessidade de intervir no antigo mercado, mas deixou claro que a oposição não concorda com o uso previsto para o espaço. Para o social-democrata, a solução passaria por devolver ao edifício a sua função original, permitindo o regresso do mercado diário ao espaço histórico da cidade. O presidente da câmara, Manuel Valamatos, relembrou que o antigo mercado será transformado num espaço multiusos, apto a acolher eventos de grande dimensão, sublinhando que a cidade carece de uma infraestrutura deste tipo, sobretudo para iniciativas ligadas à juventude e ao associativismo. “Não podemos andar eternamente a fazer a Feira Nacional de Doçarias e outros eventos com tendas, daí querermos transformar o antigo mercado numa estrutura capaz de acolher eventos com grande dimensão”, salientou, recordando que a obra terá um investimento de mais de seis milhões de euros. Manuel Valamatos contrapôs ainda que a transferência do mercado diário para o edifício antigo colocaria em causa o actual mercado municipal, inaugurado em 2015, após um investimento de 1,5 milhões de euros, defendendo que o foco deve passar por dinamizar o mercado actual, atraindo mais comerciantes e clientes.

A vereadora Ana Oliveira (PSD) reforçou as críticas da oposição, considerando que o actual mercado não reúne condições adequadas, sobretudo ao nível da acessibilidade, apontando dificuldades para pessoas idosas. Na sua perspectiva, o antigo mercado requalificado teria melhores condições para acolher o mercado diário, frisando que o novo mercado tem pouca afluência e sucessivas substituições de comerciantes.

Para Manuel Valamatos, a prioridade estratégica do município é dotar Abrantes de um equipamento multifuncional, financiado no âmbito da reabilitação urbana, financiamento esse que, frisou, não estaria de momento disponível para o acolhimento e regresso do mercado diário. “Os abrantinos sabiam que era isto que nós tínhamos proposto e votaram em nós em maioria absoluta. Respeitamos outras opiniões, mas queremos seguir os nossos objectivos e o nosso programa eleitoral”, rematou.

Recorde-se que o antigo mercado municipal, datado de 1933, foi encerrado em 2010 pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), tendo os comerciantes sido realojados “temporariamente” em diversos espaços da cidade. Em 2015, a Câmara de Abrantes inaugurou um novo mercado municipal, construído no centro histórico, a poucas dezenas de metros do antigo.