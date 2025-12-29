Política | 29-12-2025 12:00
Vila Franca de Xira contrata à MEO 400 mil euros em comunicações
Ao concurso público lançado pelo município apenas respondeu uma empresa.
O Município de Vila Franca de Xira vai contratar à empresa MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, serviços de comunicações de voz móvel e fixa para o próximo ano, no valor de 400 mil euros. A adjudicação da contratação de serviços de comunicações destinados ao próprio município, às escolas e aos agrupamentos de escolas do concelho foi aprovado por unanimidade em reunião de câmara. O procedimento teve início através de um concurso público. A empresa MEO foi a única a apresentar uma proposta.
