Vila Franca de Xira contrata à MEO 400 mil euros em comunicações

O Município de Vila Franca de Xira vai contratar à empresa MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, serviços de comunicações de voz móvel e fixa para o próximo ano, no valor de 400 mil euros. A adjudicação da contratação de serviços de comunicações destinados ao próprio município, às escolas e aos agrupamentos de escolas do concelho foi aprovado por unanimidade em reunião de câmara. O procedimento teve início através de um concurso público. A empresa MEO foi a única a apresentar uma proposta.