uma parceria com o Jornal Expresso
30/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 30-12-2025 07:00

Arruda dos Vinhos apresenta o maior orçamento das duas últimas décadas

Arruda dos Vinhos apresenta o maior orçamento das duas últimas décadas
Carlos Alves, presidente de Arruda dos Vinhos, fala de um orçamento rigoroso e realista para a comunidade - foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Presidente do município de Arruda dos Vinhos fala num orçamento que reforça salários, respostas à comunidade e uma baixa generalizada de impostos.

O orçamento apresentado pela Câmara de Arruda dos Vinhos para 2026 é de 21,9 milhões de euros, representando a verba mais alta dos últimos 23 anos. Um documento que, para o executivo de maioria socialista, liderado por Carlos Alves, contempla uma valorização dos salários, reforço de transferências para as juntas de freguesia, reforço das prestações sociais e ainda o pacote fiscal mais baixo dos últimos anos. O documento foi aprovado por maioria com a abstenção dos vereadores do movimento Juntos por Arruda (PSD/IL/CDS).
O orçamento é “realista e de razoabilidade” não comprometendo as contas da câmara, defende Carlos Alves, notando também ser um documento de continuidade, rigor e consolidação orçamental. Segurança e ordem pública, habitação, saneamento, águas, resíduos e ambiente e cultura, desporto, recreio e lazer são as rubricas que mais aumentaram neste orçamento.
O documento inclui projectos que são, para a gestão socialista, “importantes e estruturais”, como a criação da secção descentralizada de bombeiros de Nossa Senhora da Ajuda. Há também um reforço de 200 mil euros para os Bombeiros de Arruda dos Vinhos e um milhão de euros para a educação, transporte escolar, acção social escolar, projectos como o laboratório científico escolar, a ampliação da biblioteca escolar de Arranhó e a construção de um pavilhão desportivo no Telheiro.
Ao todo serão alocados 867 mil euros para programas sociais e um milhão de euros para transportes e comunicações, com previsão de intervenção em vários pontos delicados da rede viária, em articulação com as juntas de freguesia. “Queremos melhorar o transporte entre freguesias e o transporte a pedido e até ao final de 2026 concluir a revisão do Plano Director Municipal”, afirmou o autarca.

Obras e descida no IMI e Derrama
Do novo orçamento constam também 329 mil euros para o turismo e promoção do concelho e transferências para as juntas de freguesia no valor de 2 milhões de euros. Entre as obras que o novo orçamento contempla está o aumento do parque habitacional público (4 novas fracções e projectos de execução para a escola de Alcobela); construção da rede de saneamento em baixa nas localidades de A-do-Mourão, Tesoureira, Vila Vedra e Camondes; projectos de execução das redes de saneamento em baixa na zona antiga de Arruda dos Vinhos e Largo Humberto Delgado em Cardosas e a construção de passeios e instalação semafórica de controlo de velocidade nas Corredouras. Além disso, todos os centros escolares vão receber intervenções de melhoria.
Na mesma reunião foram também aprovados, por unanimidade, os novos valores a pagar pelos moradores a título de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), que foram fixados em 0,360, um valor abaixo dos 0,365 do ano passado. Também a taxa de IRS baixa, de 3,70% para 3,65%. A Derrama baixa de 1,5% para 1,4% para empresas que tenham mais de 150 mil euros em volume de negócios e empreguem mais de quatro trabalhadores.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1749
    24-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1749
    24-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1749
    24-12-2025
    Capa Vale Tejo
    24-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar