Assembleia Municipal de Alenquer aprovou orçamento de 52,6 milhões para 2026

Com um valor global de 52,6 milhões de euros, o orçamento da Câmara Municipal de Alenquer para 2026 foi aprovado por maioria na assembleia municipal. PS e independentes viabilizaram o documento, enquanto Chega e PCP votaram contra e PSD, CDS-PP e Iniciativa Liberal optaram pela abstenção.

A Assembleia Municipal de Alenquer deu luz verde ao orçamento da câmara para 2026, no valor de 52,6 milhões de euros.

A proposta de orçamento e das Grandes Opções do Plano para 2026 foi aprovada por maioria, com independentes e PS a votarem a favor (16), PSD, CDS-PP e Iniciativa Liberal a absterem-se (10) e Chega e PCP a votarem contra (4).

A oposição criticou os socialistas pela falta de visão estratégica e por não darem o “novo impulso” ao concelho prometido na campanha das eleições autárquicas, dando, contudo, o benefício da dúvida, tendo em conta o tempo decorrido para prepararem o orçamento desde a tomada de posse dos eleitos.

O presidente da câmara, João Nicolau, voltou a admitir pouca margem para novos projectos, tendo em conta a “continuidade de compromissos do passado”. O autarca sublinhou, no entanto, que foram inscritas verbas para projectos que nunca tinham entrado em orçamento, como o início dos procedimentos para a variante ao Carregado e para uma creche municipal.

O orçamento tem ainda cabimentados 1,5 milhões de euros para a construção em curso do Centro de Saúde da Abrigada e 1,4 milhões de euros para a requalificação urbana na Abrigada. Para a requalificação urbana do Carregado estão inscritos 607 mil euros para 2026, de um total de 3,1 milhões de euros.

