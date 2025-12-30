uma parceria com o Jornal Expresso
30/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Política | 30-12-2025 13:17

Terrenos da antiga Marinha em VFX vão para hasta pública

Fernando Paulo Ferreira - foto arquivo O MIRANTE
Espaço foi comprado pela autarquia, em Dezembro de 2017, por cerca de oito milhões de euros.

A hasta pública de boa parte dos terrenos da antiga marinha em Vila Franca de Xira vão para hasta pública no primeiro trimestre de 2026, revelou na última semana o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira.
Tal como O MIRANTE já tinha dado nota, o autarca quer fazer da zona um novo espaço semelhante ao Parque das Nações em Lisboa. Para isso quer vender a investidores privados dez hectares (dos 12 totais do espaço) destinados a habitação, serviços e comércio. Os serviços municipais estão ainda a fechar o preço final a que os terrenos serão vendidos, para depois levar a proposta a reunião de câmara.

*Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE

