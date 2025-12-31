uma parceria com o Jornal Expresso
Política | 31-12-2025 07:00

Alenquer lança concurso para obras de eficiência energética no Complexo da Barnabé

DR
Câmara de Alenquer vai reabilitar o Complexo da Barnabé, com obras de eficiência energética e modernização das infra-estruturas municipais.

O Município de Alenquer aprovou a autorização de despesa e a abertura do procedimento de concurso público para a empreitada de implementação de medidas de eficiência energética no Complexo Municipal da Barnabé, investimento que visa melhorar o desempenho energético e a sustentabilidade daquele equipamento municipal.
A empreitada tem um prazo de execução de 45 dias e um preço base fixado em 257.456,24 euros, ao qual acresce IVA à taxa legal de 6%.
A câmara deliberou adoptar o procedimento por concurso público, sem publicação internacional, uma vez que o valor do contrato é inferior aos limiares comunitários, não estando prevista a adjudicação por lotes.
Segundo a autarquia, esta intervenção insere-se numa estratégia de melhoria da eficiência energética dos edifícios municipais, contribuindo para a redução dos consumos, para a sustentabilidade ambiental e para a valorização do património público do concelho.
