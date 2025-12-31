uma parceria com o Jornal Expresso
31/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Política | 31-12-2025 07:00

Ferreira do Zêzere mantém impostos municipais

O executivo da Câmara de Ferreira do Zêzere decidiu manter para 2026 o valor do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), que se situa no mínimo permitido por lei (0,3% para prédios urbanos e 0,8% para rústicos), com deduções para famílias com habitação permanente (que vão de 20 euros para um dependente a 70 euros por três dependentes).
Também a taxa de Derrama irá manter-se nos 0,5% e a participação variável sobre o Imposto de Rendimento de Pessoas Singulares (IRS) em 1%. A política fiscal foi aprovada por unanimidade pelo executivo camarário.
