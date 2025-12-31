uma parceria com o Jornal Expresso
Política | 31-12-2025 13:07

Parceiro de coligação vota contra e inviabiliza orçamento para 2026 da Póvoa de Sta. Iria e Forte da Casa

Orçamento para 2026 da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa foi chumbado após o voto contra dos eleitos do PSD na coligação Nova Geração, que elegeu o presidente António José Inácio.

Foi chumbado o orçamento para 2026 da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa. Os eleitos do PSD na Coligação Nova Geração votaram contra o documento e acusam o executivo da junta de falta de diálogo, apesar de o presidente, António José Inácio, ter sido eleito pela Coligação Nova Geração.
O Chega, que tem eleitos no executivo devido ao acordo pós-eleitoral, absteve-se na votação do documento e sublinhou que estava à espera de mais investimento. À esquerda, as bancadas do PS, CDU e Livre votaram contra o orçamento, inviabilizando o mesmo.
A primeira reunião da Assembleia de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa decorreu no dia 30 de Dezembro, mas estendeu-se até ao dia 31 de Dezembro, tendo em conta que quando a reunião terminou já passava da meia-noite. Por causa do chumbo do orçamento, pontos que estavam na ordem do dia, como o mapa de pessoal, não chegaram a ser votados. Uma primeira reunião após as eleições muito confusa, em que a mesa da assembleia mostrou dificuldades em gerir os trabalhos e em clarificar quais os pontos que deveriam, ou não, ser votados.

