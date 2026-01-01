Política | 01-01-2026 21:00
Apoio financeiro aos bombeiros de Alenquer e Merceana ultrapassa meio milhão de euros
PSD questionou a verba destinada aos bombeiros de Alenquer e Merceana. O presidente do Município de Alenquer, João Nicolau confirmou que o montante ultrapassa, pela primeira vez, os 500 mil euros de apoio financeiro.
O vereador da coligação TODOS, eleito pelo PSD na Câmara de Alenquer, Francisco Guerra questionou o presidente do executivo, João Nicolau (PS), sobre a verba prevista no orçamento destinada ao apoio financeiro aos Bombeiros Voluntários de Alenquer e da Merceana. O vereador quis saber qual o montante que a câmara pretende executar relativamente ao previsto no orçamento para estas corporações.
João Nicolau respondeu que o valor resulta de uma actualização dos protocolos de apoio, sublinhando que, pela primeira vez, ultrapassa o meio milhão de euros. “Pela primeira vez os apoios ultrapassam mais de meio milhão de euros, além do pagamento dos seguros associados aos voluntários de cada corporação e da Cruz Vermelha”, afirmou o edil.
Francisco Guerra lembrou que o protocolo de apoio financeiro não era actualizado desde 2016, mas João Nicolau esclareceu que o actual valor foi efectivamente aumentado face aos anos anteriores, garantindo maior cobertura e segurança para os bombeiros e voluntários envolvidos.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1750
30-12-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1750
30-12-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1750
30-12-2025
Capa Vale Tejo
30-12-2025
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar