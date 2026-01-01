Município de Alenquer desafia alunos do 6.º e 9.º anos a desenvolver ideias empreendedoras

Alenquer reforça a aposta no empreendedorismo escolar com a realização de dois concursos de ideias dirigidos à comunidade educativa.

O Município de Alenquer vai promover este ano lectivo dois concursos de ideias dirigidos aos alunos do 6.º e do 9.º anos de escolaridade, no âmbito do Projecto de Educação para o Empreendedorismo.

As iniciativas “Dinamiza a tua Comunidade”, destinada aos alunos do 6.º ano, e “Provoca as tuas Competências”, dirigida ao 9.º ano, visam estimular uma atitude pró-activa e uma cultura empreendedora junto da comunidade escolar, promovendo o desenvolvimento de competências pessoais, sociais e cívicas.

Os concursos decorrem entre Janeiro e Junho de 2026 e abrangem os alunos dos Agrupamentos de Escolas da Abrigada e do Carregado. No caso do 6.º ano, os projectos serão apresentados por turmas, enquanto no 9.º ano poderão participar grupos de alunos constituídos entre três e cinco elementos.

As propostas a concurso deverão enquadrar-se nas áreas do empreendedorismo ambiental, cultural, social ou tecnológico, sendo avaliadas em duas fases por um júri constituído por seis elementos, propostos pela Divisão de Estratégia do Município de Alenquer.

No concurso “Dinamiza a tua Comunidade” será atribuído um prémio por turma vencedora, por agrupamento de escolas, bem como menções honrosas. Já no concurso “Provoca as tuas Competências” serão atribuídos três prémios, menções honrosas e ainda o prémio “Agrupamento de Escolas + Empreendedor”.

O valor global estimado da despesa com prémios para ambos os concursos é de 4.215 euros, devidamente cabimentado nas Grandes Opções do Plano, no âmbito do apoio municipal à promoção do empreendedorismo nas escolas.

Segundo a autarquia, estas iniciativas inserem-se numa estratégia de reforço de competências transversais e de promoção do papel activo dos jovens nas suas comunidades, valorizando a educação como instrumento fundamental no combate à desigualdade, à exclusão social e na promoção do desenvolvimento económico sustentado do concelho.