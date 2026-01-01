uma parceria com o Jornal Expresso
01/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Política | 01-01-2026 18:00

PSD critica exclusão das juntas do Carregado e Olhalvo na instalação de contentores

Vereadores do PSD, eleitos pela coligação TODOS, contestaram a falta de consulta às Juntas de Freguesia do Carregado e de Olhalvo na instalação de contentores enterrados. O executivo da Câmara de Alenquer manteve o procedimento administrativo, garantindo que todas as freguesias já tinham sido contactadas.

Os vereadores do PSD, Francisco Guerra e Filipe Rogeiro, contestaram a falta de consulta às Juntas de Freguesia do Carregado e de Olhalvo na instalação de contentores enterrados, votando contra a aprovação do relatório de acompanhamento do contrato na última reunião de Câmara de 2025. Segundo os vereadores, os presidentes de junta, que conhecem a realidade local, deveriam ser ouvidos, mas Marco Coelho e Helder André não foram consultados, revelando um afastamento da proximidade democrática.
O presidente do executivo, João Nicolau, manteve a proposta, afirmando que o procedimento administrativo não é novo e que todas as freguesias já tinham sido contactadas. O contrato com a empresa Sopsa Eco Innovation, S.A. prevê a instalação de 17 contentores para resíduos indiferenciados, oito para plástico/metal, oito para papel/cartão e oito para vidro, iniciado em setembro de 2025 e com conclusão prevista para janeiro de 2026. O ponto foi aprovado com votos favoráveis do PS e abstenção do vereador do Chega, Carlos Sequeira.
