Política | 02-01-2026 15:00
Câmara de Alenquer aprova concurso público para renovação da frota escolar
foto ilustrativa
Câmara de Alenquer vai adquirir dois autocarros 100% eléctricos para transporte escolar. O procedimento será realizado por concurso público, com entrega prevista até Junho de 2026.
A Câmara Municipal de Alenquer aprovou a abertura de procedimento para a aquisição de dois autocarros 100% eléctricos, destinados ao transporte colectivo de crianças no concelho, no âmbito do Programa de Descarbonização dos Transportes Públicos.
O preço base da aquisição foi fixado em 325.020 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
O investimento, inscrito no Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2026, totaliza 470.000 euros, correspondendo à aquisição de equipamento de transporte moderno e sustentável, reforçando o compromisso do município com a mobilidade eléctrica e a eficiência ambiental.
