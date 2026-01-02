uma parceria com o Jornal Expresso
02/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Política | 02-01-2026 15:00

Câmara de Alenquer aprova concurso público para renovação da frota escolar

viagem autocarro mobilidade
foto ilustrativa
Câmara de Alenquer vai adquirir dois autocarros 100% eléctricos para transporte escolar. O procedimento será realizado por concurso público, com entrega prevista até Junho de 2026.

A Câmara Municipal de Alenquer aprovou a abertura de procedimento para a aquisição de dois autocarros 100% eléctricos, destinados ao transporte colectivo de crianças no concelho, no âmbito do Programa de Descarbonização dos Transportes Públicos.
O preço base da aquisição foi fixado em 325.020 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
O investimento, inscrito no Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2026, totaliza 470.000 euros, correspondendo à aquisição de equipamento de transporte moderno e sustentável, reforçando o compromisso do município com a mobilidade eléctrica e a eficiência ambiental.

