Câmara de Alenquer aprova concurso público para renovação da frota escolar

A Câmara Municipal de Alenquer aprovou a abertura de procedimento para a aquisição de dois autocarros 100% eléctricos, destinados ao transporte colectivo de crianças no concelho, no âmbito do Programa de Descarbonização dos Transportes Públicos.

O preço base da aquisição foi fixado em 325.020 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

O investimento, inscrito no Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2026, totaliza 470.000 euros, correspondendo à aquisição de equipamento de transporte moderno e sustentável, reforçando o compromisso do município com a mobilidade eléctrica e a eficiência ambiental.