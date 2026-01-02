uma parceria com o Jornal Expresso
02/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 02-01-2026 15:00

Câmara do Cartaxo com falta de trabalhadores está limitada nas contratações

Câmara do Cartaxo com falta de trabalhadores está limitada nas contratações
Câmara do Cartaxo está ainda a viver as imposições do Programa de Ajustamento Municipal - foto DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O município perdeu cerca de 13 funcionários em 2025, com o executivo a apontar restrições do PAM (Programa de Ajustamento Municipal) como principal obstáculo à contratação.

A redução do número de trabalhadores municipais e a dificuldade em reforçar os quadros da autarquia do Cartaxo foi tema de debate na assembleia municipal, no âmbito do relatório de actividades e da situação financeira do município. O deputado Vasco Casimiro (PS) começou por elogiar o trabalho desenvolvido pelos funcionários municipais, defendendo que o relatório reflecte o esforço diário de centenas de trabalhadores em todo o concelho. Contudo, o socialista manifestou preocupação com a redução de cerca de 13 trabalhadores no quadro efectivo, entre 1 de Janeiro e 31 de Outubro de 2025, questionando se existe uma estratégia de médio ou longo prazo para o recrutamento e retenção de talento. O presidente da câmara, João Heitor, reconheceu que o município tem menos trabalhadores do que aqueles de que necessita, admitindo que essa falta pesa diariamente sobre quem está em funções. O autarca explicou que as limitações impostas pelo Programa de Ajustamento Municipal (PAM) condicionam fortemente a contratação, quer em número de trabalhadores, quer nos custos associados aos recursos humanos, mas garantiu que a câmara continuará a contratar sempre que possível. “Naturalmente que vamos contratar mais pessoas, não vamos é contratar todas as que precisávamos porque não conseguimos. E de facto, é de louvar o trabalho que tem sido realizado no município, pois o que temos conseguido fazer é sem dúvida nenhuma o resultado de muito esforço e dedicação dos trabalhadores municipais em todas as áreas”, sublinhou.
Vasco Casimiro sublinhou ainda a importância do contínuo investimento na formação dos trabalhadores e chamou a atenção para a elevada média de idades dos funcionários municipais, com muitos próximos da idade da reforma. João Heitor respondeu que “nunca houve tanto investimento em formação em recursos humanos como agora”, garantindo que esta é uma área estratégica para o município. Quanto ao envelhecimento dos quadros, o presidente da Câmara admitiu tratar-se de uma preocupação real, face ao elevado número de reformas anuais, mas assegurou que o município tem conseguido estabilizar as áreas operacionais “com grande esforço”.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1750
    30-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1750
    30-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1750
    30-12-2025
    Capa Vale Tejo
    30-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar