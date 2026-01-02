Correu tudo mal nos últimos 4 anos na Estratégia de Habitação de Benavente

A presidente da Câmara de Benavente, Sónia Ferreira (PSD), afirmou que o município elaborou um relatório com o ponto de situação dos projectos de habitação, sublinhando que os prazos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) terminam a 30 de Junho de 2026 sem que, até ao momento, tenha sido construída “uma única casa”. Em declarações a O MIRANTE, à margem de uma entrevista, a autarca explicou que estava agendada uma reunião com a secretaria de Estado da Habitação para avaliar “caminhos alternativos”, o que se verificou dias depois.

Recorde-se que a Câmara de Benavente obteve aprovação de uma candidatura ao PRR no valor de 11,5 milhões de euros, destinada à construção de 244 habitações novas e à reabilitação de 113, num total de 357 fogos. Para já, o município pretende garantir a conclusão dos dois projectos em andamento: a reabilitação de 10 fogos em Samora Correia e de 23 fogos em Benavente.

Segundo Sónia Ferreira, a intervenção municipal tem-se limitado à reabilitação de habitações municipais, existindo igualmente três reabilitações de imóveis porque os particulares também se podiam candidatar. A autarca referiu que vários concursos ficaram desertos, o que contribuiu para o atraso dos processos. “Em termos de construção nova, neste momento, não temos nada. Zero. Nem falamos de chaves, porque nem sequer se iniciou a primeira pedra”, frisou.

A autarquia especificou, depois da reunião com a governante com a pasta da habitação, que vai reavaliar os projectos incluídos na Estratégia Local de Habitação, salientando que, das nove candidaturas aprovadas ao abrigo do PRR, apenas duas se encontram actualmente em execução.

Sónia Ferreira reconhece que “a aplicação do PRR no concelho de Benavente não foi eficaz” na área da habitação, mas garantiu que o município irá trabalhar com o Estado para concluir os projectos em desenvolvimento e assegurar financiamento para aumentar a oferta habitacional. Revelou ainda que foi assumido o compromisso governamental de apoiar a redefinição dos projectos que não foram executados, com novos prazos e soluções baseadas em sistemas construtivos modulares, que permitam uma implementação mais célere.