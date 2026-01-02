Presidente da Assembleia Municipal da Chamusca “puxa as orelhas” ao deputado João Cardador

Nuno Marques e o deputado João Cardador voltaram a confrontar-se na Assembleia Municipal da Chamusca, com o presidente a afirmar que o eleito, e candidato derrotado nas últimas eleições, não reconhece poderes nem legitimidade a ninguém.

O presidente da Assembleia Municipal da Chamusca, Nuno Marques (PS), deu um “puxão de orelhas” ao deputado João Cardador considerando que o mesmo não se sabe colocar no seu sítio e não tem respeito nem sabe reconhecer legitimidade no poder que a mesa da assembleia, ou outros cargos de responsabilidade, tem na condução dos trabalhos. Tudo começou quando o presidente leu as conclusões de um parecer acerca de uma questão colocada na anterior assembleia sobre a designação da comissão de líderes do órgão.

Recorde-se que Nuno Marques e João Cardador, candidato à assembleia municipal derrotado nas últimas autárquicas, já se tinham confrontado durante a tomada de posse dos novos órgãos autárquicos. Na altura, convidado pelo novo presidente da assembleia municipal a juntar-se à mesa para ajudar nos trabalhos, uma vez que foi a segunda força mais votada nas eleições, recusou o convite sem apresentar uma justificação plausível. Alguns minutos depois, tentou boicotar o decorrer da sessão colocando questões sobre a denominação das listas. Foi aí que Nuno Marques interveio e colocou o advogado no sítio. “Acho que não devemos complicar aquilo que é uma cerimónia solene inicial”, disse o novo presidente da assembleia municipal, recebendo uma autêntica ovação da plateia. Na assistência houve quem soltasse um “não é preciso ter raiva”, ou “aceita a derrota”.

Artigo desenvolvido na próxima edição impressa de O MIRANTE.