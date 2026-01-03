Política | 03-01-2026 10:00
Almeirim mantém isenção das taxas de esplanadas por mais seis meses
foto ilustrativa
A Câmara de Almeirim decidiu prolongar a isenção das taxas de utilização do espaço público para esplanadas.
A Câmara de Almeirim decidiu prolongar a isenção das taxas de utilização do espaço público para esplanadas. Esta medida vai vigorar até 30 de Junho de 2026, mas o município avisa que a decisão pode ser alterada a qualquer momento ou serem implementadas outras medidas de acordo com a avaliação da situação a cada momento. O município justifica o prolongamento deste benefício com o facto de subsistirem dificuldades no sector da restauração, agora relacionados com a guerra na Rússia/Ucrânia e Israel/Hamas, que motivaram a subida da taxa de inflacção. Recorde-se que a autarquia tinha decidido implementar a isenção das taxas de esplanadas aquando da pandemia de Covid-19.
