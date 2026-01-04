Oposição no Entroncamento exige esclarecimentos sobre polémica com Jardim de Infância Sophia de Mello Breyner

O futuro do Jardim de Infância Sophia de Mello Breyner Anderson voltou ao centro do debate político no Entroncamento, na assembleia municipal de 22 de Dezembro, depois de a deputada municipal Susana Cruz (PSD), ter apresentado um requerimento formal a exigir acesso a toda a informação técnica, financeira e judicial relacionada com o processo. Em representação da bancada social-democrata a deputada recordou que, nas recentes reuniões de câmara, o presidente Nelson Cunha confirmou a existência de duas sapatas no edifício e que reconheceu que estas alteravam a percepção sobre a necessidade de demolir o equipamento. A deputada destacou que a decisão de demolição foi tomada sem um estudo técnico e cientificamente fundamentado que a suportasse de forma inequívoca, apontando lacunas graves nos relatórios técnicos anteriores, nomeadamente a ausência de registos fotográficos completos. A bancada solicitou a decisão final de eventuais processos de averiguação e disciplinares, o despacho de arquivamento do Ministério Público, bem como as condições de financiamento previstas e o impacto financeiro nas contas do município, pedindo ao executivo que se abstenha de qualquer diligência para avançar com a demolição do edifício enquanto o assunto não for novamente analisado pela assembleia, após esta ter toda a informação relevante.

O presidente da câmara do Entroncamento, Nelson Cunha, garantiu total abertura e compromisso com a transparência, assegurando que o executivo irá responder formalmente a todos os pontos do requerimento. O autarca anunciou ainda a intenção de avançar com uma auditoria à empreitada para apurar responsabilidades, sublinhando que o objectivo é esclarecer o processo e resolver um assunto que se arrasta há vários anos.

Recorde-se que o futuro do Jardim de Infância Sophia de Mello Breyner tem gerado forte debate nas reuniões de câmara do Entroncamento, após novos dados técnicos colocarem em causa a decisão de demolição do edifício. No entanto, a maioria do executivo manteve a opção pela demolição e construção de uma nova escola, argumentando que esta solução garante financiamento comunitário e responde de forma mais eficaz às necessidades educativas do concelho.