ULS Médio Tejo reuniu com Mação para reforçar cuidados de saúde primários

O conselho de administração da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo reuniu com o município de Mação e o seu executivo com o intuito de analisar o estado corrente dos cuidados de saúde no concelho, com especial enfoque nos Cuidados de Saúde Primários, reafirmando a aposta no reforço da resposta clínica e na proximidade aos utentes. O encontro integrou o ciclo de reuniões institucionais que a ULS Médio Tejo tem vindo a promover com os concelhos da região onde recentemente tomaram posse novos executivos autárquicos. Em Mação, a reunião permitiu fazer um diagnóstico da situação local, identificar prioridades e discutir soluções ajustadas às necessidades da população.

Durante os trabalhos, o conselho de administração sublinhou a importância estratégica dos Cuidados de Saúde Primários como pilar fundamental do Serviço Nacional de Saúde, salientando que o seu fortalecimento é determinante para melhorar o acompanhamento dos utentes e aumentar a capacidade de resposta no território. Entre os temas abordados estiveram a situação dos recursos humanos, a utilização da capacidade instalada existente e os projectos em curso no âmbito da reorganização da rede assistencial da ULS Médio Tejo. Em destaque estiveram ainda as medidas previstas para o reforço clínico no concelho de Mação, bem como as estratégias para captar e fixar profissionais de saúde na região. A reunião serviu igualmente para aprofundar a cooperação institucional entre a ULS Médio Tejo e o município, tendo sido identificadas oportunidades de colaboração futura, nomeadamente no aproveitamento de equipamentos municipais e no enquadramento das competências descentralizadas na área da saúde.