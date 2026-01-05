Famílias de Abrantes vão poupar pelo menos 10 euros por ano na factura da água em 2026

A Câmara de Abrantes aprovou por unanimidade a redução das tarifas da água e dos resíduos urbanos para 2026, uma medida que o presidente do município classificou como “verdadeiro apoio às famílias” e à competitividade do concelho. A proposta prevê uma diminuição da chamada factura ambiente para cerca de 91% dos clientes dos Serviços Municipalizados de Abrantes (SMA), abrangendo sobretudo consumidores domésticos, instituições particulares de solidariedade social (IPSS) e entidades sem fins lucrativos.

O presidente da câmara, Manuel Valamatos, explica que para um consumo de referência de 10 metros cúbicos, a factura mensal será reduzida em cerca de 65 cêntimos face a 2025, o que poderá traduzir-se numa poupança anual mínima de 10 euros por agregado, dependendo dos consumos. A redução aplica-se às tarifas da água e dos resíduos sólidos urbanos, mantendo-se no saneamento uma actualização das tarifas variáveis e fixas de acordo com o contrato de concessão com a Abrantáqua, em 5,4% e 2,4%, respectivamente. “Hoje é um dia diferente e importante, porque não vamos subir tarifas, pelo contrário, vamos baixar a factura ambiente”, destacou, acrescentando que a decisão representa “a forma mais justa de ajudar as famílias” num contexto de aumento generalizado dos custos de vida.

O presidente da câmara destacou que a decisão foi possível apesar do forte aumento dos custos associados ao tratamento de resíduos, lembrando que, na última década, o custo da tonelada de lixo subiu de 35 para 350 euros e a taxa de gestão de resíduos aumentou cerca de 300%. Para 2026, Manuel Valamatos acrescentou também que os SMA de Abrantes terão o maior orçamento da sua história, no valor de 10,43 milhões de euros (mais 18% do que em 2025), afirmando que é um aumento impulsionado sobretudo por fundos comunitários para investimentos na remodelação da rede de água da Barrada e do Pego.