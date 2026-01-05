Política | 05-01-2026 21:00
Município de Alenquer apoia obras no Rancho Folclórico do Carregado
Câmara de Alenquer aprovou a atribuição de um apoio financeiro de dois mil euros ao Rancho Folclórico do Carregado, destinado a obras de melhoria na sua sede.
O Município de Alenquer aprovou a atribuição de um apoio pontual no valor de dois mil euros ao Rancho Folclórico do Carregado, destinado a comparticipar as despesas inerentes à realização de obras de melhoria na cozinha e nas instalações sanitárias do edifício sede da colectividade.
De acordo com a autarquia, o Rancho Folclórico do Carregado é uma associação legalmente constituída que tem desempenhado um papel importante na preservação das tradições locais, bem como no desenvolvimento formativo, cultural e recreativo dos jovens da freguesia onde se insere.
As obras agora apoiadas têm como objectivo melhorar as condições das instalações, permitindo à colectividade reforçar a promoção do encontro, do entretenimento, da tradição e da prática recreativa junto da população.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1750
30-12-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1750
30-12-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1750
30-12-2025
Capa Vale Tejo
30-12-2025
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar