05/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Política | 05-01-2026 21:00

Município de Alenquer apoia obras no Rancho Folclórico do Carregado

Câmara de Alenquer aprovou a atribuição de um apoio financeiro de dois mil euros ao Rancho Folclórico do Carregado, destinado a obras de melhoria na sua sede.

O Município de Alenquer aprovou a atribuição de um apoio pontual no valor de dois mil euros ao Rancho Folclórico do Carregado, destinado a comparticipar as despesas inerentes à realização de obras de melhoria na cozinha e nas instalações sanitárias do edifício sede da colectividade.
De acordo com a autarquia, o Rancho Folclórico do Carregado é uma associação legalmente constituída que tem desempenhado um papel importante na preservação das tradições locais, bem como no desenvolvimento formativo, cultural e recreativo dos jovens da freguesia onde se insere.
As obras agora apoiadas têm como objectivo melhorar as condições das instalações, permitindo à colectividade reforçar a promoção do encontro, do entretenimento, da tradição e da prática recreativa junto da população.
