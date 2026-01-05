Orçamento do Entroncamento tem mais de meia centena de propostas da oposição

O orçamento do novo executivo do Entroncamento, liderado pelo Chega, foi aprovado na assembleia municipal com a abstenção da coligação PSD/CDS-PP e do Partido Socialista, num documento que integra um número significativo de propostas apresentadas pela oposição. Segundo o presidente da câmara, Nelson Cunha, o orçamento incorpora 30 pontos do Partido Social-Democrata e 22 do Partido Socialista, assumindo uma lógica de abertura e compromisso político.

A bancada do PSD/CDS justificou a abstenção com críticas à ausência de instrumentos estratégicos considerados fundamentais, como a Carta Municipal da Habitação, a Carta Educativa e o Projecto Educativo Municipal, bem como à opção pela demolição do Jardim de Infância Sophia de Mello Breyner Andersen. Os deputados sublinharam que a decisão teve como objectivo não bloquear a governação, atendendo à legitimidade democrática do novo executivo. Nelson Cunha explicou que o primeiro orçamento do mandato tem de acomodar compromissos já assumidos, mas frisou que o documento já reflecte uma visão estratégica para os próximos quatro anos, com rúbricas abertas para estudos e projectos como a Carta Económica Municipal ou a Carta Municipal de Habitação.

O autarca garantiu que várias destas rubricas serão reforçadas em Fevereiro de 2026, à medida que os estudos estejam concluídos. O presidente da câmara detalhou ainda as propostas acolhidas do Partido Socialista, que abrangem pontos como a revisão da Carta Educativa, a criação da Polícia Municipal, a implementação de videovigilância, o reforço da iluminação pública, incentivos à atracção de profissionais de saúde, apoio aos idosos, limpeza urbana, reabilitação de zonas fragilizadas e espaços públicos, bem como a modernização dos serviços digitais do município. Do lado do PSD, o executivo integrou propostas relacionadas também com a segurança, nomeadamente a criação de guardas nocturnos, a realização de um estudo de tráfego e a instalação de radares de velocidade, a reabilitação do centro cultural, a modernização de equipamentos escolares, a requalificação de infraestruturas desportivas e a revitalização de zonas industriais e comerciais. Nelson Cunha finalizou dizendo que o orçamento agora aprovado resulta da integração de contributos das diferentes forças políticas com representação na assembleia municipal, defendendo que o documento concilia compromissos herdados com medidas propostas pela oposição e uma estratégia gradual de desenvolvimento a médio prazo para o concelho.