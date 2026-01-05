Presidente da Assembleia de Benavente recua em comentário sobre novas freguesias no concelho

Um comentário publicado nas redes sociais em Novembro por Luís Feitor, antigo vereador do PSD na Câmara de Benavente e actual presidente da Assembleia Municipal de Benavente, sobre a eventual criação de novas freguesias no concelho, motivada pelo crescimento populacional, não passou em branco na primeira sessão ordinária do novo mandato desse órgão autárquico.

Na publicação, entretanto apagada, Luís Feitor escreveu no seu perfil pessoal no Facebook que, “dentro em breve”, poderiam surgir novas freguesias no município, acrescentando que algumas das actuais poderiam perder dimensão relativa e que outras, hoje inexistentes, poderiam mesmo vir a ser a referência, apontando como exemplo o Porto Alto.

A afirmação gerou inquietação, em particular na freguesia de Samora Correia, levando o eleito André Porto, do Partido Socialista, a questionar directamente o presidente da assembleia municipal durante a sessão. O eleito do PS perguntou se existia “algum objectivo político concreto ou informação” por detrás daquela afirmação que fosse desconhecida da população e se o executivo municipal estaria a ponderar a criação da freguesia do Porto Alto, com a consequente redução territorial e populacional de Samora Correia. Sublinhou ainda que a reorganização do território “não se faz através de frases soltas ou comentários nas redes sociais”, defendendo a necessidade de debate público, participação e transparência.

Confrontado com as questões, Luís Feitor afastou qualquer intenção política ou conhecimento de planos nesse sentido. O presidente da assembleia municipal afirmou que o comentário resultou apenas de uma opinião pessoal, enquanto cidadão, e reconheceu não ter ponderado a relevância institucional das palavras. “Não há aqui nenhum objectivo político e não há nenhum conhecimento”, disse, acrescentando que as declarações devem ser desconsideradas.

Luís Feitor frisou ainda que, na qualidade de presidente da assembleia municipal, ocupa uma posição de representação de todos os grupos e forças políticas, garantindo que não poderia agir de outra forma e apelando para que a população ignore o comentário entretanto apagado. “É importante ter atenção a estes pormenores que poderão ser ‘pormaiores’ e, logicamente, deverão ser desconsiderados”, concluiu.