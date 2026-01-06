200 milhões para habitação na região Centro

A Comissão Europeia aprovou a reprogramação do Programa Regional do Centro 2021-2021 (CENTRO 2030), submetida pela Autoridade de Gestão, com vista no alargamento do financiamento para habitação, social e com preços acessíveis, para o apoio a projectos de tecnologia críticas e para projectos empresariais da área da defesa. A principal aposta desta reprogramação centra-se na área da habitação com um financiamento de quase 200 milhões de euros que será colocado à disposição da região para o investimento na ampliação do parque público de habitação. Esta aposta tem como objectivo principal, promover a renovação de edifícios devolutos ou vagos, transformando-os em oferta pública de habitação sustentável e acessível.

O Centro 2030 reforça a sua aposta na competitividade, através de projectos regionais com a iniciativa europeia STEP (Plataforma de Tecnologias Estratégicas para a Europa), criada com o objectivo de apoiar a indústria e o investimento em tecnologias críticas na Europa. Outra novidade é a criação de uma nova linha de financiamento para projectos empresariais na área da defesa, apoiando a criação ou expansão da capacidade produtiva industrial no sector ou em cadeias de valor relevantes para o sector da defesa, civil ou militar, aproveitando as oportunidades para um aumento do investimento europeu em defesa e segurança.

Esta reprogramação foi apresentada no contexto da revisão intercalar da política de coesão europeia e da consequente adopção de alterações aos regulamentos europeus, com o objectivo de responder melhor aos desafios estratégicos com que a União Europeia se confronta, relacionados com a competitividade e a descarbonização, com a defesa e segurança, com a habitação e com a água. O Centro 2030 é adoptado às metas de execução anuais que a regulamentação europeia impõe, mas, principalmente, possibilita alinhar o Programa com as novas prioridades europeias.