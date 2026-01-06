uma parceria com o Jornal Expresso
06/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Política | 06-01-2026 07:00

Alívio fiscal para as famílias em Vila Franca de Xira este ano

foto ilustrativa
Executivo aprovou pacote fiscal que mantém os valores mínimos do ano passado e reduções para as famílias com filhos.

As famílias que vivem no concelho de Vila Franca de Xira, concelho que tem das rendas de casa mais caras da região, vão ter um alívio fiscal camarário este ano, depois do executivo municipal ter aprovado um pacote fiscal mais amigo do bolso dos munícipes.
O município vai reduzir a participação variável no Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS), de 4,75% para 4,50%, medida que visa promover o aumento de rendimento disponível das famílias.
O Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais determina que os municípios podem fixar, em cada ano, a participação variável até 5% do IRS, sendo que Vila Franca de Xira já baixou no ano passado 0,25% (de 5% para 4,75%), aprovando agora uma nova redução na proposta para 2026, relativa ao rendimento de 2025. Significa isto que, no conjunto dos dois anos consecutivos, a autarquia aprova a poupança de cerca de um milhão de euros para as famílias, revelou o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira.
“É um pacote fiscal muito amigo das famílias e empresas que não coloca em causa a sustentabilidade financeira do município nem do orçamento, que virá a esta reunião noutro momento. Fica no bolso das pessoas o dobro do valor que ficou no ano passado”, anunciou.
Foi também aprovada em reunião de câmara a manutenção do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) em 0,3% - o mínimo previsto na lei - e a redução da dedução fixa por cada dependente a cargo (IMI familiar), com reduções de 30 euros para quem tiver um dependente a cargo, 70 euros para dois dependentes e 140 euros para três ou mais dependentes.

* Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE

