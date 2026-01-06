Entroncamento reforça compromisso com segurança na inauguração da nova esquadra da PSP

A nova esquadra da Polícia de Segurança Pública (PSP) do Entroncamento foi inaugurada no dia 23 de Dezembro, numa cerimónia marcada por discursos de reconhecimento e valorização do papel das forças de segurança. Localizada na Rua Miguel Bombarda, junto ao Centro de Saúde, a nova infraestrutura representa um investimento de cerca de dois milhões de euros e vem substituir instalações com quase oito décadas de utilização. A inauguração contou com a presença de vários autarcas e entidades, entre os quais o presidente da Câmara do Entroncamento, Nelson Cunha, o secretário de Estado da Administração Interna, Telmo Correia, o Director Nacional da PSP, Luís Carrilho, e o comandante distrital da PSP de Santarém, Luís Serafim. A cerimónia iniciou com uma bênção simbólica do edifício, que incluiu a entrega de uma imagem de São Miguel Arcanjo, padroeiro da PSP, entregue pelo capelão da PSP e recebida com orgulho pelos policiais, que de imediato a colocaram na entrada da esquadra.

O presidente da câmara destacou que a nova esquadra responde a uma aspiração antiga da população e dos próprios profissionais da PSP, salientando que durante muitos anos os agentes desempenharam a sua missão em condições que já não correspondiam às “exigências operacionais” da actualidade. A nova esquadra, afirmou, representa um “acto de justiça e reconhecimento” para com esses profissionais, criando melhores condições de trabalho, reforçando a capacidade operacional e melhorando o atendimento ao cidadão. Para o autarca, trata-se de um investimento estratégico na segurança e na qualidade de vida, defendendo que um concelho seguro é também mais coeso, mais atractivo e mais preparado para o futuro. “Esta nova esquadra é vossa”, disse, dirigindo-se à população.

O secretário de Estado da Administração Interna enquadrou a inauguração numa estratégia mais ampla de investimento nas forças de segurança a nível nacional, apontando que existem cerca de 1.700 instalações no país, entre postos e esquadras, das quais 337 estão incluídas na actual lei de programação e dessas, 200 são consideradas prioritárias e 130 já estão em fase de execução. “São muitas realidades em todo o país que não se conseguem resolver de um momento para o outro, mas têm tido o nosso empenho”, frisou, reforçando o compromisso do Governo em concluir até 2026 um total de 49 investimentos nesta área. Telmo Correia defendeu também que a segurança deve ser encarada não como uma despesa, mas como um investimento estratégico, lembrando que estas novas instalações beneficiam não só os agentes, mas também os cidadãos.

O Director Nacional da PSP, Luís Carrilho, reforçou ainda a rapidez do processo de construção da obra e a importância de boas condições de trabalho para a motivação dos polícias, acrescentando o comandante distrital da PSP de Santarém, Luís Serafim, que a empreitada constitui um momento histórico para o concelho e prometendo empenho na manutenção e valorização do novo espaço. A cerimónia contou ainda com uma visita pelas instalações novas, onde se destaca o momento em que o presidente da Junta de Freguesia de São João Baptista, Rui Bragança, ofereceu uma foto emoldurada da inauguração da antiga esquadra do Entroncamento, datada de 1948.