uma parceria com o Jornal Expresso
06/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 06-01-2026 15:00

Entroncamento reforça compromisso com segurança na inauguração da nova esquadra da PSP

Entroncamento reforça compromisso com segurança na inauguração da nova esquadra da PSP
Responsáveis com uma foto emoldurada da inauguração da antiga esquadra do Entroncamento, datada de 1948, oferecida pelo presidente da junta - foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A nova infraestrutura teve um investimento de dois milhões de euros e está localizada na rua Miguel Bombarda, ao lado do Centro de Saúde do Entroncamento.

A nova esquadra da Polícia de Segurança Pública (PSP) do Entroncamento foi inaugurada no dia 23 de Dezembro, numa cerimónia marcada por discursos de reconhecimento e valorização do papel das forças de segurança. Localizada na Rua Miguel Bombarda, junto ao Centro de Saúde, a nova infraestrutura representa um investimento de cerca de dois milhões de euros e vem substituir instalações com quase oito décadas de utilização. A inauguração contou com a presença de vários autarcas e entidades, entre os quais o presidente da Câmara do Entroncamento, Nelson Cunha, o secretário de Estado da Administração Interna, Telmo Correia, o Director Nacional da PSP, Luís Carrilho, e o comandante distrital da PSP de Santarém, Luís Serafim. A cerimónia iniciou com uma bênção simbólica do edifício, que incluiu a entrega de uma imagem de São Miguel Arcanjo, padroeiro da PSP, entregue pelo capelão da PSP e recebida com orgulho pelos policiais, que de imediato a colocaram na entrada da esquadra.
O presidente da câmara destacou que a nova esquadra responde a uma aspiração antiga da população e dos próprios profissionais da PSP, salientando que durante muitos anos os agentes desempenharam a sua missão em condições que já não correspondiam às “exigências operacionais” da actualidade. A nova esquadra, afirmou, representa um “acto de justiça e reconhecimento” para com esses profissionais, criando melhores condições de trabalho, reforçando a capacidade operacional e melhorando o atendimento ao cidadão. Para o autarca, trata-se de um investimento estratégico na segurança e na qualidade de vida, defendendo que um concelho seguro é também mais coeso, mais atractivo e mais preparado para o futuro. “Esta nova esquadra é vossa”, disse, dirigindo-se à população.
O secretário de Estado da Administração Interna enquadrou a inauguração numa estratégia mais ampla de investimento nas forças de segurança a nível nacional, apontando que existem cerca de 1.700 instalações no país, entre postos e esquadras, das quais 337 estão incluídas na actual lei de programação e dessas, 200 são consideradas prioritárias e 130 já estão em fase de execução. “São muitas realidades em todo o país que não se conseguem resolver de um momento para o outro, mas têm tido o nosso empenho”, frisou, reforçando o compromisso do Governo em concluir até 2026 um total de 49 investimentos nesta área. Telmo Correia defendeu também que a segurança deve ser encarada não como uma despesa, mas como um investimento estratégico, lembrando que estas novas instalações beneficiam não só os agentes, mas também os cidadãos.
O Director Nacional da PSP, Luís Carrilho, reforçou ainda a rapidez do processo de construção da obra e a importância de boas condições de trabalho para a motivação dos polícias, acrescentando o comandante distrital da PSP de Santarém, Luís Serafim, que a empreitada constitui um momento histórico para o concelho e prometendo empenho na manutenção e valorização do novo espaço. A cerimónia contou ainda com uma visita pelas instalações novas, onde se destaca o momento em que o presidente da Junta de Freguesia de São João Baptista, Rui Bragança, ofereceu uma foto emoldurada da inauguração da antiga esquadra do Entroncamento, datada de 1948.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1750
    30-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1750
    30-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1750
    30-12-2025
    Capa Vale Tejo
    30-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar