Ministros acompanharam a apresentação das novas automotoras da CP no Entroncamento

O Entroncamento recebeu a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, e o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, para a apresentação da primeira de 22 novas automotoras da CP, nas oficinas da empresa ferroviária na cidade. A sessão contou também com a presença do presidente da Câmara do Entroncamento, Nelson Cunha, que acompanhou os ministros e outras entidades ligadas ao sector ferroviário ao longo da apresentação.

A nova automotora integra um conjunto de investimentos em material e infraestruturas ferroviárias, financiadas pelo Fundo Ambiental e pelo Programa Operacional Sustentável 2030, com o objectivo de reforçar a frota da CP e melhorar a qualidade do serviço ferroviário. Segundo o município, durante a iniciativa foram também abordados outros temas ligados às infraestruturas e aos transportes, como o reforço da frota da CP, a Linha de Alta Velocidade, a privatização da TAP e o IP3.

Em comunicado, o município sublinhou a importância simbólica e estratégica do momento para o concelho, destacando o papel determinante que o sector ferroviário continua a ter na cidade para além do transporte. A autarquia acrescentou que, atendendo ao valor histórico da ferrovia no Entroncamento, esta continua a ser um factor decisivo para a atractividade económica do concelho, funcionando como um forte potenciador de “investimento, turismo e novas oportunidades de desenvolvimento”. Considerou por isso essencial apostar-se na ferrovia para o futuro da cidade “enquanto território de ligação, inovação e progresso”.

Recorde-se que os novos comboios da CP representam um investimento no valor de 158 milhões de euros, que contempla 12 automotoras bimodo (com tracção eléctrica e diesel) e 10 automotoras eléctricas destinadas ao serviço regional. Os novos comboios, modelo FLIRT, destacam-se pela eficiência energética e podem atingir uma velocidade máxima de 160 quilómetros/hora. Esta primeira unidade é bimodo e tem capacidade para 369 passageiros (204 sentados e 165 de pé, em carga normal), incluindo áreas para pessoas com mobilidade reduzida e bicicletas. As automotoras foram encomendadas à fabricante suíça Stadler e a entrega dos primeiros comboios à CP está prevista para o segundo semestre de 2026, indo depois ser integradas na série 2700 da empresa.