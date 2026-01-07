uma parceria com o Jornal Expresso
08/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Política | 07-01-2026 23:18

Proibição do álcool em recintos desportivos gera debate na câmara de Coruche

A sessão ordinária ficou marcada por decisões administrativas, apoios ao movimento associativo e temas de actualidade local a marcarem o debate político.

O executivo da Câmara Municipal de Coruche aprovou todos os pontos da ordem de trabalhos da reunião ordinária realizada a 7 de Janeiro.
Entre as deliberações constam matérias de gestão corrente, como a aprovação da acta anterior, decisões relativas a procedimentos concursais, o avanço do Plano de Pormenor da Aldeia do CAOS, a fixação do preço de uma nova edição do livro Memórias da Resistência Rural no Sul: Couço 1958-1962 e a análise de candidaturas ao programa de incentivo ao comércio local “Lojas com Gente”.
Foram igualmente aprovados protocolos de cooperação nas áreas social e do empreendedorismo, apoios financeiros a associações desportivas para a época 2025/2026, um reforço ao Centro Social do Pessoal da autarquia e os documentos previsionais da Águas do Ribatejo para 2026, incluindo a designação do fiscal único.
No período antes da ordem do dia, esteve em discussão o impacto da lei que proíbe a venda de bebidas alcoólicas em recintos desportivos nas receitas dos clubes do concelho, o ponto de situação da Associação dos Amigos dos Animais de Coruche, a evolução da possibilidade de transmissão online das reuniões de câmara e a necessidade de melhorar aspectos de segurança rodoviária em vários pontos do concelho.
