Política | 07-01-2026 23:18
Proibição do álcool em recintos desportivos gera debate na câmara de Coruche
A sessão ordinária ficou marcada por decisões administrativas, apoios ao movimento associativo e temas de actualidade local a marcarem o debate político.
O executivo da Câmara Municipal de Coruche aprovou todos os pontos da ordem de trabalhos da reunião ordinária realizada a 7 de Janeiro.
Entre as deliberações constam matérias de gestão corrente, como a aprovação da acta anterior, decisões relativas a procedimentos concursais, o avanço do Plano de Pormenor da Aldeia do CAOS, a fixação do preço de uma nova edição do livro Memórias da Resistência Rural no Sul: Couço 1958-1962 e a análise de candidaturas ao programa de incentivo ao comércio local “Lojas com Gente”.
Foram igualmente aprovados protocolos de cooperação nas áreas social e do empreendedorismo, apoios financeiros a associações desportivas para a época 2025/2026, um reforço ao Centro Social do Pessoal da autarquia e os documentos previsionais da Águas do Ribatejo para 2026, incluindo a designação do fiscal único.
No período antes da ordem do dia, esteve em discussão o impacto da lei que proíbe a venda de bebidas alcoólicas em recintos desportivos nas receitas dos clubes do concelho, o ponto de situação da Associação dos Amigos dos Animais de Coruche, a evolução da possibilidade de transmissão online das reuniões de câmara e a necessidade de melhorar aspectos de segurança rodoviária em vários pontos do concelho.
Mais para ler na edição impressa
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1751
07-01-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1751
07-01-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1751
07-01-2026
Capa Vale Tejo
07-01-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar