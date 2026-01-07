uma parceria com o Jornal Expresso
07/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Política | 07-01-2026 15:46

STAL assegura novo acordo colectivo em Vila Franca de Xira

Foto: DR
Novo acordo entre a Câmara de Vila Franca de Xira e o STAL prevê a manutenção das 35 horas de trabalho semanais, mais dias de férias e direito ao dia de aniversário dos trabalhadores.

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional (STAL) assegurou um novo Acordo Colectivo de Entidade Pública (ACEP) com a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.
Segundo o STAL o acordo agora assinado é fruto directo da organização e da luta dos trabalhadores. O acordo mantém as 35 horas de trabalho por semana, assegura o pagamento de trabalho noturno e SPI durante o período de férias, concede mais três dias de férias, introduz o direito ao dia de aniversário e reforça os direitos sindicais no local de trabalho.
O sindicato salienta que esta conquista é particularmente significativa num momento em que os serviços públicos enfrentam ataques aos direitos laborais, demonstrando que a mobilização e a acção colectiva são determinantes para a defesa e ampliação de direitos. Para o STAL, a manutenção e o reforço destas condições de trabalho representam uma vitória importante para os trabalhadores de Vila Franca de Xira, evidenciando que a luta sindical continua a ser essencial para garantir ambientes de trabalho justos e dignos.

