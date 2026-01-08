Política | 08-01-2026 12:41
PSD e IL retiram confiança a António Inácio e abandonam executivo da junta da Póvoa e Forte da Casa
A União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa atravessa uma crise política após a saída dos eleitos do PSD do executivo e a retirada de confiança política por parte da Coligação Nova Geração (PSD/IL). Em causa estão acusações de gestão irresponsável, falta de diálogo e ausência de transparência por parte da liderança presidida por António José Inácio.
António José Inácio, Amadeu Pinto e Rosa Barral deixaram de merecer a confiança política da Coligação Nova Geração (PSD/IL), que anunciou a rutura total com a actual liderança da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa.
Os dois eleitos do PSD no executivo presidido por António Inácio renunciaram ao mandato e, por isso, Maria João Marques, que era tesoureira da junta, e o vogal Bruno Marquitos vão voltar a sentar-se na bancada da coligação na assembleia de freguesia.
Em comunicado, a Comissão Política Concelhia do PSD de Vila Franca de Xira e o Núcleo Territorial da Iniciativa Liberal explicam que votaram contra o Plano e Orçamento para 2026, conforme noticiado por O MIRANTE, por considerarem que a proposta apresentada é irresponsável, desequilibrada e profundamente lesiva do interesse público. Segundo a coligação, o documento foi concebido não para servir a população, mas para beneficiar os eleitos independentes do executivo provenientes do movimento “António Inácio - Póvoa Mais Forte”.
“O PSD e a Iniciativa Liberal não actuam por conveniência nem por tacticismo político. Não seremos cúmplices de quem degrada a democracia local, trai a confiança dos eleitores e não serve a população para se servir a si e aos seus”, finaliza o comunicado.
Perante este cenário, terá de ser convocada uma assembleia de freguesia para eleger um novo executivo e uma nova composição da mesa da própria assembleia, uma vez que a actual presidente, Luísa Santos, terá de sair do cargo por ser a última da lista da Coligação Nova Geração.
Contactado pelo jornal, o CHEGA, que viabilizou o executivo, uma vez que tem dois eleitos na junta, remeteu esclarecimentos para mais tarde.
Tentou-se chegar à fala com António José Inácio, sem sucesso.
No entanto, a junta emitiu um comunicado na sua página de Facebook, onde refere que continua o trabalho diário e que se encontra “em conversações” para elaborar uma nova versão do Plano e Orçamento para este ano, na sequência do chumbo em Dezembro. A missiva acrescenta que o comunicado do PSD/IL contém “afirmações incorrectas e infundadas” e que procurará todos os entendimentos “que vierem por bem”.
Os dois eleitos do PSD no executivo presidido por António Inácio renunciaram ao mandato e, por isso, Maria João Marques, que era tesoureira da junta, e o vogal Bruno Marquitos vão voltar a sentar-se na bancada da coligação na assembleia de freguesia.
Em comunicado, a Comissão Política Concelhia do PSD de Vila Franca de Xira e o Núcleo Territorial da Iniciativa Liberal explicam que votaram contra o Plano e Orçamento para 2026, conforme noticiado por O MIRANTE, por considerarem que a proposta apresentada é irresponsável, desequilibrada e profundamente lesiva do interesse público. Segundo a coligação, o documento foi concebido não para servir a população, mas para beneficiar os eleitos independentes do executivo provenientes do movimento “António Inácio - Póvoa Mais Forte”.
“O PSD e a Iniciativa Liberal não actuam por conveniência nem por tacticismo político. Não seremos cúmplices de quem degrada a democracia local, trai a confiança dos eleitores e não serve a população para se servir a si e aos seus”, finaliza o comunicado.
Perante este cenário, terá de ser convocada uma assembleia de freguesia para eleger um novo executivo e uma nova composição da mesa da própria assembleia, uma vez que a actual presidente, Luísa Santos, terá de sair do cargo por ser a última da lista da Coligação Nova Geração.
Contactado pelo jornal, o CHEGA, que viabilizou o executivo, uma vez que tem dois eleitos na junta, remeteu esclarecimentos para mais tarde.
Tentou-se chegar à fala com António José Inácio, sem sucesso.
No entanto, a junta emitiu um comunicado na sua página de Facebook, onde refere que continua o trabalho diário e que se encontra “em conversações” para elaborar uma nova versão do Plano e Orçamento para este ano, na sequência do chumbo em Dezembro. A missiva acrescenta que o comunicado do PSD/IL contém “afirmações incorrectas e infundadas” e que procurará todos os entendimentos “que vierem por bem”.
Notícia desenvolvida numa edição impressa de O MIRANTE
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1751
07-01-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1751
07-01-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1751
07-01-2026
Capa Vale Tejo
07-01-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar