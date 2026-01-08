PSD e IL retiram confiança a António Inácio e abandonam executivo da junta da Póvoa e Forte da Casa

A União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa atravessa uma crise política após a saída dos eleitos do PSD do executivo e a retirada de confiança política por parte da Coligação Nova Geração (PSD/IL). Em causa estão acusações de gestão irresponsável, falta de diálogo e ausência de transparência por parte da liderança presidida por António José Inácio.

António José Inácio, Amadeu Pinto e Rosa Barral deixaram de merecer a confiança política da Coligação Nova Geração (PSD/IL), que anunciou a rutura total com a actual liderança da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa.

Os dois eleitos do PSD no executivo presidido por António Inácio renunciaram ao mandato e, por isso, Maria João Marques, que era tesoureira da junta, e o vogal Bruno Marquitos vão voltar a sentar-se na bancada da coligação na assembleia de freguesia.

Em comunicado, a Comissão Política Concelhia do PSD de Vila Franca de Xira e o Núcleo Territorial da Iniciativa Liberal explicam que votaram contra o Plano e Orçamento para 2026, conforme noticiado por O MIRANTE, por considerarem que a proposta apresentada é irresponsável, desequilibrada e profundamente lesiva do interesse público. Segundo a coligação, o documento foi concebido não para servir a população, mas para beneficiar os eleitos independentes do executivo provenientes do movimento “António Inácio - Póvoa Mais Forte”.

“O PSD e a Iniciativa Liberal não actuam por conveniência nem por tacticismo político. Não seremos cúmplices de quem degrada a democracia local, trai a confiança dos eleitores e não serve a população para se servir a si e aos seus”, finaliza o comunicado.

Perante este cenário, terá de ser convocada uma assembleia de freguesia para eleger um novo executivo e uma nova composição da mesa da própria assembleia, uma vez que a actual presidente, Luísa Santos, terá de sair do cargo por ser a última da lista da Coligação Nova Geração.

Contactado pelo jornal, o CHEGA, que viabilizou o executivo, uma vez que tem dois eleitos na junta, remeteu esclarecimentos para mais tarde.

Tentou-se chegar à fala com António José Inácio, sem sucesso.

No entanto, a junta emitiu um comunicado na sua página de Facebook, onde refere que continua o trabalho diário e que se encontra “em conversações” para elaborar uma nova versão do Plano e Orçamento para este ano, na sequência do chumbo em Dezembro. A missiva acrescenta que o comunicado do PSD/IL contém “afirmações incorrectas e infundadas” e que procurará todos os entendimentos “que vierem por bem”.





Notícia desenvolvida numa edição impressa de O MIRANTE