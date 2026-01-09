Alunos de Ourém foram conhecer o trabalho autárquico

O presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque (PSD), recebeu na tarde de 8 de Janeiro os alunos da turma 5.º C da Escola Básica e Secundária de Ourém, no âmbito de uma iniciativa relativa à disciplina de Cidadania e Desenvolvimento. A visita teve como objectivo aproximar os alunos da realidade da gestão autárquica e do funcionamento do poder local, integrada no programa pedagógico da disciplina.

A sessão decorreu num ambiente informal e de diálogo, permitindo aos jovens colocar questões previamente preparadas sobre o concelho e o trabalho desenvolvido pela autarquia. Durante o encontro, foram abordados temas como a organização do município, as principais prioridades da gestão local e os desafios quotidianos da administração pública. O presidente da câmara respondeu às questões, promovendo uma troca de ideias que contribuiu para uma melhor compreensão do papel das instituições locais.

Esta acção integra um conjunto de visitas e actividades promovidas ao longo do ano letivo no âmbito da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, com o propósito de fomentar a literacia cívica, reforçar o conhecimento sobre as instituições democráticas e incentivar a participação activa dos jovens na vida da comunidade.