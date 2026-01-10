uma parceria com o Jornal Expresso
10/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 10-01-2026 11:48

Município de Coruche aplica pela primeira vez mecanismo de valorização salarial

Município de Coruche aplica pela primeira vez mecanismo de valorização salarial
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A decisão introduz um instrumento até agora inédito no município e assenta nas avaliações de desempenho, abrangendo várias carreiras da estrutura autárquica.

A Câmara Municipal de Coruche aprovou, por maioria, na reunião de 7 de Janeiro, a aplicação de uma medida de valorização remuneratória dos trabalhadores municipais, recorrendo ao mecanismo de alteração de posicionamento remuneratório por opção gestionária, em complementaridade com o Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP).
A medida, aplicada pela primeira vez no município, permite proceder a melhorias salariais de trabalhadores já em funções, através da alteração da sua posição remuneratória, com base nas avaliações de desempenho anteriormente obtidas. O objectivo é reconhecer o mérito, o desempenho e a dedicação dos trabalhadores da autarquia.
De acordo com a deliberação, o mecanismo está enquadrado na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas e segue as orientações técnicas da Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público, sendo dirigido exclusivamente a trabalhadores que tenham obtido classificações positivas nas últimas avaliações relativas às funções exercidas na posição remuneratória actual.
Para o ano de 2026, foi definido um montante global de 238.869,98 euros, incluindo encargos sociais, destinado às alterações facultativas de posicionamento remuneratório. O valor prevê uma distribuição equilibrada entre as diferentes carreiras existentes no município, nomeadamente Técnico Superior, Assistente Técnico, Assistente Operacional e Bombeiros Municipais.
Com esta decisão, o executivo municipal considera dar um sinal claro de valorização dos seus profissionais, reforçando uma política de gestão de recursos humanos assente no reconhecimento do mérito, na motivação e na justiça interna, sublinhando o papel dos trabalhadores municipais na qualidade do serviço público prestado à população.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Vale Tejo
    07-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar