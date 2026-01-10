uma parceria com o Jornal Expresso
10/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 10-01-2026 18:00

Orçamento da Junta de Vialonga só passou com o voto de qualidade do presidente

Orçamento da Junta de Vialonga só passou com o voto de qualidade do presidente
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O orçamento da Junta de Freguesia de Vialonga para 2026, no valor de 1,238 milhões de euros, foi aprovado em assembleia de freguesia, com recurso ao voto de qualidade do presidente da mesa, após um empate na votação.

Foi aprovado o orçamento da Junta de Freguesia de Vialonga para 2026, no valor de 1 milhão e 238 mil euros, o que representa um aumento de 14 mil euros face a 2025. O documento apresenta um aumento no valor da receita e uma diminuição dos custos com pessoal, tendo em conta a redução do número de trabalhadores. Ainda assim, a despesa com pessoal representa 65,35% do total, enquanto a aquisição de bens e serviços passa a representar mais de 26% do orçamento total.
De acordo com o presidente da freguesia, João Tremoço (PS), a proposta assenta na continuidade do trabalho desenvolvido no mandato anterior e procura cumprir os projectos, alguns já aprovados, nomeadamente a construção de um parque canino e a entrega de medicamentos a idosos e pessoas mais isoladas da freguesia. O edil anunciou ainda a requalificação da Praceta Sacadura Cabral, a criação de uma bolsa de estacionamento na Quinta das Índias, a requalificação do Moinho do Machado e a instalação de um baloiço panorâmico, bem como o projecto Ruas com História, a melhoria do cemitério e a criação de mais gavetões.
O orçamento foi aprovado com cinco votos a favor, cinco votos contra e três abstenções. O presidente da mesa da assembleia de freguesia, Telmo Soares (PS), usou do voto de qualidade para viabilizar o documento.
A bancada da Coligação Nova Geração (PSD/IL) absteve-se, por considerar que o orçamento não reflecte a mesma visão que a sua bancada defende para a freguesia, mas referiu que não pretende colocar entraves à governação de nenhuma junta do concelho num primeiro mandato.
O Chega votou contra por considerar que o orçamento e o Plano Plurianual de Investimentos fazem um retrato de uma freguesia que não existe. Já pela CDU, Nélia Ferreira lamentou o fim das Vialonguiadas e a contratação de empresas externas para a limpeza, desmatação e manutenção dos espaços verdes.
João Tremoço concluiu explicando que os concursos para postos de trabalho na junta ficaram desertos, motivo pelo qual foi necessário recorrer a empresas externas. O autarca referiu ainda que o fim das Vialonguiadas se deveu à fraca participação da população.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Vale Tejo
    07-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar