Orçamento da Junta de Vialonga só passou com o voto de qualidade do presidente

Foi aprovado o orçamento da Junta de Freguesia de Vialonga para 2026, no valor de 1 milhão e 238 mil euros, o que representa um aumento de 14 mil euros face a 2025. O documento apresenta um aumento no valor da receita e uma diminuição dos custos com pessoal, tendo em conta a redução do número de trabalhadores. Ainda assim, a despesa com pessoal representa 65,35% do total, enquanto a aquisição de bens e serviços passa a representar mais de 26% do orçamento total.

De acordo com o presidente da freguesia, João Tremoço (PS), a proposta assenta na continuidade do trabalho desenvolvido no mandato anterior e procura cumprir os projectos, alguns já aprovados, nomeadamente a construção de um parque canino e a entrega de medicamentos a idosos e pessoas mais isoladas da freguesia. O edil anunciou ainda a requalificação da Praceta Sacadura Cabral, a criação de uma bolsa de estacionamento na Quinta das Índias, a requalificação do Moinho do Machado e a instalação de um baloiço panorâmico, bem como o projecto Ruas com História, a melhoria do cemitério e a criação de mais gavetões.

O orçamento foi aprovado com cinco votos a favor, cinco votos contra e três abstenções. O presidente da mesa da assembleia de freguesia, Telmo Soares (PS), usou do voto de qualidade para viabilizar o documento.

A bancada da Coligação Nova Geração (PSD/IL) absteve-se, por considerar que o orçamento não reflecte a mesma visão que a sua bancada defende para a freguesia, mas referiu que não pretende colocar entraves à governação de nenhuma junta do concelho num primeiro mandato.

O Chega votou contra por considerar que o orçamento e o Plano Plurianual de Investimentos fazem um retrato de uma freguesia que não existe. Já pela CDU, Nélia Ferreira lamentou o fim das Vialonguiadas e a contratação de empresas externas para a limpeza, desmatação e manutenção dos espaços verdes.

João Tremoço concluiu explicando que os concursos para postos de trabalho na junta ficaram desertos, motivo pelo qual foi necessário recorrer a empresas externas. O autarca referiu ainda que o fim das Vialonguiadas se deveu à fraca participação da população.