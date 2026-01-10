uma parceria com o Jornal Expresso
10/01/2026

Política | 10-01-2026 21:00

Presidente do Entroncamento pede requalificação urgente da estação ferroviária

Nelson Cunha reuniu com o ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, e garante que os projectos para a estação e para o bairro ferroviário deverão arrancar ainda em 2026.

O presidente da Câmara do Entroncamento, Nelson Cunha (Chega), considera urgente a requalificação da Estação Ferroviária do Entroncamento, salientando que a intervenção é uma prioridade para o concelho, a mobilidade regional e a qualidade de vida da população. O autarca reuniu, no dia 5 de Janeiro, com o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, para abordar a degradação da estação e a necessidade de reabilitação profunda do Bairro Ferroviário da Rua Latino Coelho, esperando que este ano os projectos comecem a ganhar forma.
No encontro com o ministro, o autarca sublinhou a importância estratégica da estação ferroviária, não apenas para o Entroncamento, mas para toda a região e a nível nacional, alertando para os impactos negativos da actual degradação do espaço a nível da segurança, do conforto dos utilizadores e para a atractividade urbana da própria cidade.
Foi também destacada a urgência de intervir no Bairro Ferroviário da Rua Latino Coelho, uma zona com elevado valor histórico e social na cidade, que carece de uma intervenção igualmente estruturante. Segundo Nelson Cunha, o ministro Miguel Pinto Luz mostrou abertura para analisar soluções e reconheceu a pertinência das preocupações apresentadas, tendo o mesmo assegurado que o seu próprio gabinete irá agendar uma reunião com a Infraestruturas de Portugal (IP), afim de avaliar os projectos e passos necessários para a concretização das intervenções.

