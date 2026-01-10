PS acusa junta da Póvoa e Forte da Casa de má gestão por atrasos nos pagamentos 

A União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa ainda não tem acesso à conta bancária da junta sediada no banco BPI, conta essa que transitou do mandato anterior. O presidente da união de freguesias, António José Inácio, eleito pela Coligação Nova Geração, liderada pelo PSD, esclareceu em assembleia de freguesia que foi através do banco Montepio Geral que os salários de Novembro foram pagos aos trabalhadores, com atraso, conforme noticiámos. No mês de Dezembro, os pagamentos dos vencimentos foram também feitos através do Montepio Geral.

A explicação não convenceu o PS, que acusou o executivo de “falha política grave”, “má gestão” e de “declarações públicas falsas e enganadoras”. “É legalmente impossível entregar códigos bancários entre executivos. Tal partilha violaria normas de segurança do Banco de Portugal; configuraria violação grave do RGPD; poderia constituir ilícito penal por transmissão indevida de credenciais; e contraria a lei que estabelece que a transição se faz por actos formais e não pela entrega de códigos secretos”, alegou o socialista Luís Prazeres, exigindo esclarecimentos sobre a realização da transferência bancária da conta do BPI para a conta do Montepio Geral, uma vez que não existiam os códigos bancários necessários para aceder à conta.

“Fizemos as transferências de acordo com a lei. Ainda não temos os códigos do BPI e, por isso, fizemos várias transferências para o Montepio Geral”, revelou António Inácio.

O MIRANTE solicitou esclarecimentos ao banco BPI, que optou por não responder às questões colocadas.

Atrasos no pagamento aos membros das mesas de voto

Também se registaram atrasos nos pagamentos a quem integrou as mesas de voto nas eleições autárquicas, realizadas a 12 de Outubro de 2025. O Ministério da Administração Interna efectuou a transferência para todas as câmaras municipais do país no dia 18 de Novembro, tendo a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira procedido ao pagamento às juntas no dia 21 de Novembro. Todas as juntas do concelho pagaram aos membros das mesas de voto, com excepção da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, situação que motivou queixas de grupos políticos nas redes sociais. O pagamento acabou por ser efectuado no próprio dia da assembleia de freguesia, a 30 de Dezembro. “Pedimos desculpa pelo atraso. Assumo a responsabilidade, mas houve esforço dos serviços para efectuar o pagamento, uma vez que o sistema do Montepio Geral não é o mesmo do BPI”, disse o presidente da junta.