Presidente da Assembleia Municipal da Chamusca “puxa as orelhas” ao deputado João Cardador

O presidente da Assembleia Municipal da Chamusca, Nuno Marques (PS), deu um “puxão de orelhas” ao deputado João Cardador considerando que o mesmo não se sabe colocar no seu sítio e não tem respeito nem sabe reconhecer legitimidade no poder que a mesa da assembleia, ou outros cargos de responsabilidade, tem na condução dos trabalhos. Tudo começou quando o presidente leu as conclusões de um parecer acerca de uma questão colocada na anterior assembleia sobre a designação da comissão de líderes do órgão. Nuno Marques afirma que a resposta que obteve da jurista do município é que a designação correcta para a comissão em causa é Comissão Permanente. “Também tive uma conversa com a jurista para alterar o nome de Comissão de Líderes para Conferência de Líderes, por estar também prevista no regimento. Assim sendo, a mesa da assembleia propõe a alteração para Conferência de Líderes”, disse.

O deputado João Cardador, do movimento Primeiro a Nossa Terra (PNT), discordou da decisão entregando um conjunto de argumentos sobre o que considera que a lei diz. “Não aceito. A fundamentação é extremamente frágil, limita-se a ser, não um parecer, mas uma questão meramente opinativa daquilo que se passa na Assembleia da República e que não tem acolhimento no regimento em vigor nesta assembleia”, referiu.

João Cardador, advogado de profissão, tentou abordar outro assunto, mas Nuno Marques foi assertivo. “Senhor deputado, quanto ao outro ponto fala quando eu lhe passar a palavra. Já que conhece tão bem o regimento sabe que tem três minutos para apresentar a sua fundamentação”, disse. João Cardador respondeu que não aceita que o presidente lhe fale alto e que o “respeitinho é bonito”. Nuno Marques não se ficou: “exactamente, é isso que o senhor devia ter por todos os elementos presentes nesta sala”, acrescentando que João Cardador tem obrigação de respeitar a figura do presidente da mesa da assembleia municipal. “O senhor não só não reconhece legitimidade na jurista, como já todos estamos habituados a que não reconheça poderes nem legitimidade a ninguém. Mas agora vai ter de me ouvir”, sublinhou. Nuno Marques referiu que não quer transformar a assembleia num tribunal e que se o deputado é contra o ponto que exerça esse voto.

Recorde-se que Nuno Marques e João Cardador, candidato à assembleia municipal derrotado nas últimas autárquicas, já se tinham confrontado durante a tomada de posse dos novos órgãos autárquicos. Na altura, convidado pelo novo presidente da assembleia municipal a juntar-se à mesa para ajudar nos trabalhos, uma vez que foi a segunda força mais votada nas eleições, recusou o convite sem apresentar uma justificação plausível. Alguns minutos depois, tentou boicotar o decorrer da sessão colocando questões sobre a denominação das listas. Foi aí que Nuno Marques interveio e colocou o advogado no sítio. “Acho que não devemos complicar aquilo que é uma cerimónia solene inicial”, disse o novo presidente da assembleia municipal, recebendo uma autêntica ovação da plateia. Na assistência houve quem soltasse um “não é preciso ter raiva”, ou “aceita a derrota”.