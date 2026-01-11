uma parceria com o Jornal Expresso
Política | 11-01-2026 21:00

Teresa Almeida é recandidata à CCDR de Lisboa e Vale do Tejo

Recandidatura de Teresa Almeida é apoiada pelo PS e pelo PSD - foto arquivo O MIRANTE
Actual presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo conta com o apoio do PS e do PSD.

A presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) de Lisboa e Vale do Tejo, Teresa Almeida, é recandidata a um segundo mandato nas eleições que se realizam em 12 de Janeiro, revelou a própria à Lusa. De acordo com a actual presidente da CCDR-LVT, a recandidatura é apoiada pelo PS e pelo PSD.
As eleições dos presidentes e de um vice-presidente para cada uma das cinco CCDR foram marcadas pelo Governo para 12 de Janeiro. Os presidentes das CCDR são eleitos para um mandato de quatro anos por colégios eleitorais de autarcas das respectivas regiões, constituídos pelos presidentes de câmara, presidentes das assembleias municipais, vereadores eleitos e deputados municipais, incluindo os presidentes das juntas de freguesia.
Os vice-presidentes, um por cada região, são eleitos por um colégio eleitoral constituído pelos presidentes das câmaras municipais. No dia eleitoral, a eleição dos presidentes decorre em todas as assembleias municipais, em simultâneo e ininterruptamente, entre as 16h00 e as 20h00. No mesmo dia, as eleições para o vice-presidente decorrem também em simultâneo e ininterruptamente, mas nas instalações das comunidades intermunici­pais (CIM) e das áreas metropolitanas.
Os dirigentes eleitos das CCDR estão também sujeitos a regras de limitação a três mandatos consecutivos. Além destes dirigentes eleitos indirectamente, o Governo está a desenvolver alterações para a nomeação de cinco vice-presidentes para as áreas da Educação, Saúde, Cultura, Ambiente e Agricultura, que reportam directamente ao executivo nacional.

